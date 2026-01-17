4 высокорейтинговых сериала на Netflix, которые можно посмотреть за день

На выходных часто хочется лежать в постели, есть что-то вкусненькое и смотреть сериалы, правда? Особенно сейчас, в такое сложное для украинцев время, когда нервы сдают и кажется, что сил уже не осталось.

Сегодня 24 Канал расскажет о высокорейтинговых сериалах на Netflix, которые можно посмотреть за день. Сохраняйте подборку от нашей редакции для идеального воскресенья!

Высокорейтинговые сериалы на Netflix, которые вы посмотрите за день

"Его и ее"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.2/10

События сериала разворачиваются в Атланте. Там живет Анна, которая отказалась от друзей, карьеры ведущей новостей и личной жизни. Однажды женщина узнает об убийстве, произошедшем в Далонеге – городе, где она выросла. Так, главная героиня берется за расследование дела, пытаясь найти ответы.

"Его и ее": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ход королевы"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 8.5/10

Это история об Элизабет Гармон – сироте и шахматной вундеркиндке, которая стремится стать величайшей шахматисткой мира. В то же время девушка борется с наркотической и алкогольной зависимостями и имеет эмоциональные проблемы. Главную роль в сериале сыграла британско-американская актриса Аня Тейлор-Джой.

"Ход королевы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Призраки усадьбы Блай"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 9

: 9 Рейтинг IMDb:7.4/10

В сериале рассказывается о молодой гувернантке Даниэль "Дани" Клейтон, которую нанял на работу один мужчина. Женщина должна присматривать за его племянницей и племянником, которыми он занимается. Когда главная героиня прибывает в загородный дом, то начинает видеть призраков.

"Призраки усадьбы Блай": смотрите онлайн трейлер сериала

"Полуночная месса"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 7

: 7 Рейтинг IMDb:7.7/10

Райли Флинн возвращается в свой родной город на острове Крокетт после четырех лет заключения. Мужчину посадили в тюрьму после того, как он совершил аварию в нетрезвом состоянии, в результате которой погибла женщина.

Вместе с Райли прибывает загадочный и харизматичный священник, который хочет вернуть городу веру. Вскоре ситуация в общине обостряется из-за поступков отца Пола Гилла, и начинают происходить странные события.

"Полуночная месса": смотрите онлайн трейлер сериала