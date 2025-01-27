Мы собрали для вас самые новые минисериалы, которые уже можно посмотреть на Netflix. Каждый из них – это непревзойденная история, что держит в напряжении от начала и до самого конца.

Рекомендуем Шикарный детективный украинский сериал, который стал адаптацией популярной корейской ленты

"ДНК убийцы"

По сюжету, ужасное двойное убийство, которое потрясло маленький город, остается нераскрытым в течение целых 16 лет. Несмотря на многочисленные попытки полиции, следствие так и не приблизилось к разгадке тайны, а вместе с тем и к задержанию преступника. Все ключевые показания и доказательства кажутся безнадежными, а жертвы остаются бесправно в забвении.

"ДНК убийцы": смотрите онлайн трейлер минисериала

Однако детектив, который с самого начала был привлечен к расследованию, не готов сдаться. Он решает выйти за пределы традиционных методов и обращается за помощью к специалисту по генеалогии, которая помогла раскрыть ряд других, на первый взгляд, неразрешимых дел. Вместе они начинают работать над новым подходом к старому расследованию – используя генетические тестирования и родственные связи, чтобы отыскать возможные подсказки и найти связь между жертвами и потенциальными подозреваемыми.

"Сенна"

По сюжету, бразильский гонщик Айртон Сенна начал свою историю с автомобилями еще с самого детства. Его страсть к скорости была очевидной, и он быстро понял, что хочет посвятить свою жизнь автоспорту.

Он был легендой, пока не произошла трагедия, которая навсегда изменила "Формулу-1".

"Сенна": смотрите онлайн трейлер минисериала

"Иерархия"

События начинаются в элитной школе, где учатся сыновья богатых и влиятельных людей. Недавно сюда перевели нового ученика, и его приход сразу нарушил привычный порядок. Это стало настоящей революцией для школы, потому что все традиции и правила, на которых держалась система, начали разрушаться. Школьная рутина, к которой все привыкли, изменилась, и это вызвало беспокойство среди учеников.

Многие старшие ученики, которые раньше имели власть и контроль над ситуацией, начали чувствовать себя некомфортно. Теперь их доминирование уже не выглядит таким стабильным и безупречным. Как они отреагируют на новую угрозу для их авторитета? Как они сохранят свои позиции в условиях перемен?

"Иерархия": смотрите онлайн трейлер минисериала

Кажется, что изменения, которые внес новый ученик, могут стать поворотным моментом для всей школы. Это не просто мелкий инцидент – это начало нового этапа, который изменит жизнь учебного заведения. Смогут ли старые ученики сохранить свою власть? И что будет дальше? История только набирает обороты!