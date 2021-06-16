"Мир Дикого Запада": 4-му сезону быть! Звезда сериала ошеломил фотографией закулисья

Официально начали съемки четвертого сезона фантастического сериала "Мир Дикого Запада", что основан на произведении американского писателя Майкла Крайтона. Это подтвердил на своей официальной странице в инстаграм актер Джеффри Райт – исполнитель роли Бернарда.

"Мир Дикого Запада" – научно-фантастическое шоу от HBO, премьера которого состоялась в 2016 году. Для просмотра доступны три полных сезона сериала, а интригующий сюжет оставил зрителей, которые все еще ждут ответа.

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Последний сезон транслировался еще в 2020 году, когда началась пандемия, а это значит, что премьера четвертого сезона, скорее всего, состоится в 2022 году.

Чем поразил поклонников сериала Джеффри Райт

"Доброе утро, старый друг", – написал он под снимком, на котором изображена табличка с именем его героя. Молниеносно под записью начали появляться комментарии от поклонников сериала. В частности, американский актер Джефф Даниэль Филлипс отреагировал на сообщение с юмором: "Поздравляю Бернард! Конечно, хотелось бы, чтобы мне дали такую ​​же батарею, как и у тебя! Продолжай в том же духе, Джеффри".

Сюжет сериала "Мир Дикого Запада"

Напомним, что первый сезон шоу начинается в парке развлечений под названием "Мир Дикого Запада", в котором людей "играют" машины с искусственным интеллектом. Эти высокоинтеллектуальные работы удовлетворяют все потребности посетителей парка, позволяя им предаваться своим смелым фантазиям, не опасаясь последствий. Однако, в финале андроиды находят свое сознание, и уже во втором сезоне нам показывают действия за пределами парка. Сюжет третьего сезона происходит полностью в мире людей, в котором работы стремятся адаптироваться к миру, где доминирует мощный искусственный интеллект – Ровоам.

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