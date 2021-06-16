"Світ Дикого Заходу" – науково-фантастичне шоу від HBO, прем'єра прем'єра якого відбулась у 2016 році. Для перегляду доступні три повні сезони серіалу, а інтригуючий сюжет залишив по собі глядачів, які все ще чекають на відповідь.

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Останній сезон транслювався ще в 2020 році, коли почалася пандемія, а це означає, що прем'єра четвертого сезону, швидше за все, відбудеться у 2022 році.

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"Доброго ранку, старий друже", – написав він під знімком, на якому зображена табличка з ім'ям його героя. Блискавично під записом почали з'являтись коментарі від шанувальників серіалу. Зокрема, американський актор Джефф Даніель Філліпс відреагував на допис з гумором: " Вітаю Бернарде! Звичайно, хотілося б, щоб мені дали таку ж батарею, як і в тебе! Продовжуй в тому ж дусі, Джеффрі".

Сюжет серіалу "Світ Дикого Заходу"

Нагадаємо, що перший сезон шоу починається у парку розваг під назвою "Світ Дикого Заходу", в якому людей "грають" машини зі штучним інтелектом. Ці високоінтелектуальні роботи задовольняють всі потреби відвідувачів парку, дозволяючи їм віддаватися своїм найсміливішим фантазіям, не побоюючись наслідків. Однак, у фіналі андроїди знаходять свою свідомість, і вже у другому сезоні нам показують дії за межами парку. Сюжет третього сезону відбувається повністю в світі людей, в якому роботи прагнуть адаптуватися до світу, де домінує потужний штучний інтелект – Ровоам.

"Світ Дикого Заходу": дивіться трейлер серіалу