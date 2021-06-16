Після підписання контракту з американським стримінговим сервісом Netflix Дженніфер Лопес оголосила про створення спільного проєкту. Як повідомляє Deadline вона збирається зіграти головну роль і продюсувати науково-фантастичний трилер "Атлас", заснований на оригінальному сценарії Лео Сардаряна.

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Фільм стане одним з проєктів в рамках співпраці Лопес зі стрімінговим сервісом. Вона також зніметься в картинах "Мати" від авторки "Мулан" Нікі Каро і в екранізації роману Ізабелли Мальдонадо "Шифр" (The Cipher), яка розповість про серійного вбивцю.

Для мене велика честь працювати з Дженніфер, Елейн і рештою команди. Можливість поставити Дженніфер в головній ролі в цьому фільмі – це мрія, що збулася, оскільки я знаю, що вона принесе неймовірну силу, глибину і справжність, якими ми всі захоплюємося в її роботах. Крім того, ми з Джефом дуже раді повернутися до роботи зі Скоттом, Орі і всією командою Netflix,

– зазначив Пейтон.

Про що розповість сюжет фільму "Атлас"

Науково-фантастична картина розповість про похмуре майбутнє, в якому живе жінка-воїн, яка стане останньою надією людства у війні зі штучним інтелектом. ШІ теж бажає зупинити війну, але лише знищивши усе живе на планеті. Героїня наважується на абсолютно несподіваний крок – вона об'єднується з розумною машиною, щоб перемогти.

Над сценарієм попрацював один з творців "Локк і ключі" Арон Елі Колейт.

Коли стартують зйомки і коли відбудеться прем'єра – поки невідомо.

Фільмографія Дженніфер Лопес

З 1986 року Джей Ло зіграла у таких романтичних кінострічках: