Після підписання контракту з американським стримінговим сервісом Netflix Дженніфер Лопес оголосила про створення спільного проєкту. Як повідомляє Deadline вона збирається зіграти головну роль і продюсувати науково-фантастичний трилер "Атлас", заснований на оригінальному сценарії Лео Сардаряна.
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Фільм стане одним з проєктів в рамках співпраці Лопес зі стрімінговим сервісом. Вона також зніметься в картинах "Мати" від авторки "Мулан" Нікі Каро і в екранізації роману Ізабелли Мальдонадо "Шифр" (The Cipher), яка розповість про серійного вбивцю.
Для мене велика честь працювати з Дженніфер, Елейн і рештою команди. Можливість поставити Дженніфер в головній ролі в цьому фільмі – це мрія, що збулася, оскільки я знаю, що вона принесе неймовірну силу, глибину і справжність, якими ми всі захоплюємося в її роботах. Крім того, ми з Джефом дуже раді повернутися до роботи зі Скоттом, Орі і всією командою Netflix,
– зазначив Пейтон.
Про що розповість сюжет фільму "Атлас"
Науково-фантастична картина розповість про похмуре майбутнє, в якому живе жінка-воїн, яка стане останньою надією людства у війні зі штучним інтелектом. ШІ теж бажає зупинити війну, але лише знищивши усе живе на планеті. Героїня наважується на абсолютно несподіваний крок – вона об'єднується з розумною машиною, щоб перемогти.
Над сценарієм попрацював один з творців "Локк і ключі" Арон Елі Колейт.
Коли стартують зйомки і коли відбудеться прем'єра – поки невідомо.
Фільмографія Дженніфер Лопес
З 1986 року Джей Ло зіграла у таких романтичних кінострічках:
- "Покоївка з Мангеттену";
- "Джилі";
- "Дівчина з Джерсі";
- "Потанцюймо?";
- "Якщо свекруха – монстр";
- "Запасний план";
- "Чого чекати, коли чекаєш дитину";
- "Почни спочатку" тощо.