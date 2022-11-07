HBO закрыл 5 сезон "Мира Дикого Запада", но актеры получат более 10 миллионов долларов

HBO сообщил, что отменяет 5 сезон триллеру "Мир Дикого Запада". Однако по условиям контракта главным актерам выплатят 10-15 миллионов гривен.

Издание Deadline отметило, что это большая сумма, но общие затраты на производство пятого сезона "Мира Дикого Запада" были бы гораздо выше. Известно, что бюджет на третий сезон составляет 100 миллионов долларов. Получат ли компенсацию актеры второго плана – неизвестно.

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HBO закрыл сериал "Мир Дикого Запада" после 4 сезона

HBO объявил о закрытии сериала "Мир Дикого Запада" 4 ноября 2022 года. По данным источников, компания приняла такое решение из-за падения зрительских рейтингов.

Грандиозный эксперимент по созданию чего-либо любой ценой завершен,

– сказал генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав.

Сериал Мир Дикого Запада основан на фантастическом фильме 1973 года Край Дикий Запад, режиссером которого выступал Майкл Крайтон. После выпуска ленты в 2016 году первый сезон сразу же был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction. & Horror Films.

Сюжет сериала

Первый сезон шоу начинается в парке развлечений под названием Мир Дикого Запада, в котором людей играют машины с искусственным интеллектом. Эти высокоинтеллектуальные работы удовлетворяют все потребности посетителей парка, позволяя им предаваться своим смелым фантазиям, не опасаясь последствий. Однако, в финале андроиды обретают свое сознание, и уже во втором сезоне нам показывают действия за пределами парка. Сюжет третьего сезона происходит полностью в мире людей, где работы стремятся адаптироваться к миру, где доминирует мощный искусственный интеллект – Ровоам. Действие четвертого сезона разворачивается через семь лет после окончания 3-го сезона и он описывается как "мрачная Одиссея о судьбе разумной жизни на Земле".

"Мир Дикого Запада" 4 сезон: смотрите трейлер

Актерский состав

Эван Рейчел Вуд – Кристина;

Тэнди Ньютон – Мэйв Миллей;

Джеффри Райт – Бернард Лоу;

Тесса Томпсон – Долорес Эбернети/Шарлотта Хейл;

Аарон Пол – Кейлеб Николс;

Анджела Сарафян – Клементина Пеннифезер;

Эд Гаррис – Уильям/Человек в Черном;

Джеймс Марсден – Тедди;

Люк Гемсворт – Эшли Стаббс.