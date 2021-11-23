Мир одержим новым южнокорейским сериалом – и это не "Игра в кальмара"

Южнокорейский сериал "Зов ада" (Hellbound) обогнал предыдущего лидера "Игру в кальмара" и стал самым популярным на Netflix. По информации FlixPatrol, 20 ноября "Зов ада" возглавил рейтинги Netflix в более чем 80 странах в течение 24 часов после премьеры.

Напомним, сериал "Игра в кальмара" провел 46 дней подряд на первом месте в рейтинге Netflix. Его посмотрели более 140 миллионов пользователей во всем мире. А это 66 % от общего количества аккаунтов стриминга.

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Еще один южнокорейский фэнтезийный сериал ужасов от Netflix сразу стал глобальным явлением: "Зов ада" опрокинул "Игру у кальмара", став самым популярным телешоу на платформе,

– говорится в сообщении.

О чем рассказывает сериал "Зов ада"

Кадры сериала – очень жестокие, зрителям может показаться, что режиссеры даже перестарались. В центре сюжета – группа демонов, которые выслеживают грешников. Огромные существа убивают людей, получивших предупреждение о смерти, точную дату и время. "Гигантские мохнатые твари сжигают своих жертв и отправляют их в ад, что влечет вспышку общественной истерии и религиозного фанатизма", – пишет The Guardian.

Релиз "Зова ада" состоялся в сентябре в 2021 году в Торонто.

"Зов ада" 2021: смотрите трейлер