Украинский художник работал над фильмом "Марти Суприм", который номинирован на Оскар

Украинский художник Мирослав Дузинкевич работал в команде декораторов фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций" (A24). Он является членом профсоюзной гильдии United Scenic Artists в США и присоединился к созданию визуального мира ленты.

В материале 24 Канала узнаете больше об украинце и его работе над фильмом, который номинирован сразу на 9 Оскаров. Кстати, церемонию вручения Оскара в этом году будут транслировать на YouTube, об этом сообщило издание Variety.

Украинец работал в команде фильма "Марти Суприм. Гений комбинаций": что известно?

В команде художественного департамента "Марти Суприм" ленты был Мирослав Дузинкевич – украинский художник и художник-декоратор, который с 2019 года живет и работает в США.

Для фильма команда воспроизводила атмосферу 50-х годов ХХ века: изготавливали вручную вывески, декорации и предметы с эффектом "старения".

В частности, Дузинкевич создал около трех десятков столов для сцены турнира по пинг-понгу. Художник работал под руководством известного продакшн-дизайнера Джека Фиска и отмечает, что все декорации в фильме были изготовлены специально для съемок.

Что известно о Мирославе Дузинкевиче?

Украинец Мирослав Дузинкевич – художник с классической академической школой, выпускник Киевского государственного художественного лицея имени Тараса Шевченко (тогда – Республиканская художественная школа), который параллельно с живописью, участием в художественных выставках и благотворительных событиях развивает карьеру в американской киноиндустрии.

Чтобы работать в кино, Мирослав должен был пройти сложную процедуру отбора и экзаменования, и стать одним из нескольких украинцев среди членов профсоюзной гильдии United Scenic Artists (также известную как Local USA 829) – созданное еще в 1897 году объединение дизайнеров, художников и ремесленников, работающих в кино, телевидении, театре и смежных индустриях.

Это позволило ему присоединиться к команде художников, которая работала в проектах "Сирены" (Netflix), "Боб Дилан: Полный незнакомец" (Searchlight Pictures) – также с Шаламе и "Марти Суприм. Гений комбинаций" (A24).