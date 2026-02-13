У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь більше про українця та його роботу над фільмом, який номіновано одразу на 9 Оскарів. До речі, церемонію вручення Оскара цьогоріч транслюватимуть на YouTube, про це повідомило видання Variety.

Українець працював у команді фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій": що відомо?

У команді художнього департаменту "Марті Супрім" стрічки був Мирослав Дузінкевич – український художник і художник-декоратор, який з 2019 року живе та працює у США.

Для фільму команда відтворювала атмосферу 50-х років ХХ століття: виготовляли вручну вивіски, декорації та предмети з ефектом "старіння".

Зокрема, Дузінкевич створив близько трьох десятків столів для сцени турніру з пінг-понгу. Художник працював під керівництвом відомого продакшн-дизайнера Джека Фіска та зазначає, що всі декорації у фільмі були виготовлені спеціально для зйомок.

Що відомо про Мирослава Дузінкевича?

Українець Мирослав Дузінкевич – митець із класичною академічною школою, випускник Київського державного художнього ліцею імені Тараса Шевченка (тоді – Республіканська художня школа), який паралельно з живописом, участю в художніх виставках та благодійних подіях розвиває кар'єру в американській кіноіндустрії.

Щоб працювати у кіно, Мирослав мусив пройти складну процедуру відбору та екзаменування, та стати одним з кількох українців серед членів профспілкової гільдії United Scenic Artists (також відому як Local USA 829) – створене ще в 1897 році об'єднання дизайнерів, художників і ремісників, що працюють у кіно, телебаченні, театрі та суміжних індустріях.

Це дозволило йому доєднатися до команди художників, яка працювала в проєктах "Сирени" (Netflix), "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" (Searchlight Pictures) – також із Шаламе та "Марті Супрім. Геній комбінацій" (A24).