Про це 68-річний актор заявив у подкасті The Hollywood Reporter's Awards Chatter.

Що Алек Болдвін сказав про вихід на пенсію?

21 жовтня 2021 році Алек Болдвін випадково застрелив українську операторку Галину Гатчінс на знімальному майданчику фільму "Іржа". Актор вистрілив з реквізитної зброї, яка мала бути заряджена холостим набоєм. Крім того, поранення отримав режисер Джоел Соуза.

Болдвін зізнався, що йому було "неймовірно важко впоратися" з цим. Через інцидент, який став доволі болісним для актора, він багато часу проводив удома.

Я був удома з дітьми три з половиною роки – я майже зовсім не працював – і зараз це змінюється. Я збираюся зайнятися безліччю справ. Але я був дома і звик до цього, і я більше не хочу виходити з дому. Не хочу. Я більше не хочу працювати. Не хочу. Я справді не хочу. Я хочу піти на пенсію та залишатися вдома з дітьми,

– зізнався Алек у подкасті.

Як пише People, актор має доньку Айрленд від колишньої дружини, своєї колеги Кім Бейсінгер. Вони перебували у шлюбі з 1993 до 2002 років. У 2012 році Болдвін одружився з Гіларією Томас, яка народила йому сімох дітей.

