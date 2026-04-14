Об этом 68-летний актер заявил в подкасте The Hollywood Reporter's Awards Chatter.

Что Алек Болдуин сказал о выходе на пенсию?

21 октября 2021 году Алек Болдуин случайно застрелил украинского оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Актер выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном. Кроме того, ранения получил режиссер Джоэл Соуза.

Болдуин признался, что ему было "невероятно трудно справиться" с этим. Из-за инцидента, который стал довольно болезненным для актера, он много времени проводил дома.

Я был дома с детьми три с половиной года – я почти совсем не работал – и сейчас это меняется. Я собираюсь заняться множеством дел. Но я был дома и привык к этому, и я больше не хочу выходить из дома. Не хочу. Я больше не хочу работать. Не хочу. Я действительно не хочу. Я хочу уйти на пенсию и оставаться дома с детьми,

– признался Алек в подкасте.

Как пишет People, актер имеет дочь Айрленд от бывшей жены, своей коллеги Ким Бейсингер. Они состояли в браке с 1993 по 2002 годы. В 2012 году Болдуин женился на Хиларии Томас, которая родила ему семерых детей.

