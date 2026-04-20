Однако против актера подали новый иск. Об этом сообщили издания BBC и Variety.

Кто подал новый иск против Алека Болдуина?

Новый иск против Алека Болдуина подал Сергей Светлый. Мужчина работал осветителем на съемочной площадке и утверждает, что актер виноват в смерти кинооператора Галины Гатчинс.

По словам Светного, Болдуин проявлял халатность во время съемок, и пуля едва не попала также в него. Поэтому он обвиняет актера и продюсерскую компанию в нарушении протоколов безопасности. Дело рассматривают в суде Лос-Анджелеса.

В частности, судья Морри Слейтер частично удовлетворил иск: признал обоснованными требования о халатности и умышленного причинения эмоциональных страданий, однако отклонил обвинения в нападении. Также суд разрешил требования о взыскании компенсационных и штрафных убытков.

Как отреагировала защита Болдуина и когда суд?

На это уже отреагировали защита Болдуина и компания Rust Movie Productions. Они заявили, что не несут юридической ответственности за безопасность на съемочной площадке, а также настаивают, что иск Светлого следует рассматривать в рамках системы компенсации работникам.

Однако судья отклонил этот аргумент, отметив, что компания не имеет наемных работников и поэтому не может применять такую систему.

Предварительная дата гражданского рассмотрения назначена на 12 октября. Сейчас стороны пытаются урегулировать ситуацию.

Что стоит знать о смерти украинки Галины Гатчинс?