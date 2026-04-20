Об этом Тритенко сообщил на своей странице в инстаграме. В материале рассказываем подробности и что известно о его службе.
Тритенко получил награду от Главнокомандующего ВСУ: что известно?
Известный украинский актер Алексей Тритенко, который служит в Вооруженных силах Украины с начала полномасштабной войны, получил почетную награду.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил его нагрудным знаком "Золотой Крест" за службу украинскому народу.
Фотографией награды актер поделился на своей странице, добавив короткий комментарий: "Служу украинскому народу".
Какую должность в армии занимает Алексей Тритенко?
- Алексей Тритенко известен по роли в сериале "Когда мы дома".
- После начала полномасштабной войны он стал военнослужащим, хотя долгое время не разглашал этого.
- Сейчас актер служит в ВСУ в звании младшего сержанта в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
- По словам Тритенко, в комментарии изданию ТСН, он занимает должность стрелка в роте управления беспилотными авиационными комплексами.