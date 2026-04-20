Про це Тритенко повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. У матеріалі розповідаємо подробиці та що відомо про його службу.
Тритенко отримав нагороду від Головнокомандувача ЗСУ: що відомо?
Відомий український актор Олексій Тритенко, який служить у Збройних силах України з початку повномасштабної війни, отримав почесну нагороду.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив його нагрудним знаком "Золотий Хрест" за службу українському народові.
Світлиною нагороди актор поділився на своїй сторінці, додавши короткий коментар: "Служу українському народові".
Яку посаду у війську обіймає Олексій Тритенко?
- Олексій Тритенко відомий за роллю в серіалі "Коли ми вдома".
- Після початку повномасштабної війни він став військовослужбовцем, хоча тривалий час не розголошував цього.
- Наразі актор служить у ЗСУ в званні молодшого сержанта у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
- За словами Тритенка, в коментарі виданню ТСН, він обіймає посаду стрільця у роті управління безпілотними авіаційними комплексами.