Однак проти актора подали новий позов. Про це повідомили видання BBC та Variety.

Хто подав новий позов проти Алека Болдвіна?

Новий позов проти Алека Болдвіна подав Сергій Свєтний. Чоловік працював освітлювачем на знімальному майданчику і стверджує, що актор винен у смерті кінооператорки Галини Гатчінс.

За словами Свєтного, Болдвін проявляв недбалість під час зйомок, і куля ледь не влучила також у нього. Тож він звинувачує актора та продюсерську компанію у порушенні протоколів безпеки. Справу розглядають у суді Лос-Анджелеса.

Зокрема, суддя Моррі Слейтер частково задовольнив позов: визнав обґрунтованими вимоги щодо недбалості та навмисного заподіяння емоційних страждань, однак відхилив звинувачення в нападі. Також суд дозволив вимоги про стягнення компенсаційних і штрафних збитків.

Як відреагував захист Болдвіна і коли суд?

На це вже відреагували захист Болдвіна та компанія Rust Movie Productions. Вони заявили, що не несуть юридичної відповідальності за безпеку на знімальному майданчику, а також наполягають, що позов Свєтного слід розглядати в межах системи компенсації працівникам.

Однак суддя відхилив цей аргумент, зазначивши, що компанія не має найманих працівників і тому не може застосовувати таку систему.

Попередню дату цивільного розгляду призначено на 12 жовтня. Наразі сторони намагаються врегулювати ситуацію.

