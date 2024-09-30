4 мировых актера, которые еще не имеют детей

Среди голливудских актеров есть немало звезд, которые выбрали успешную карьеру, а не семейное счастье. Большинство из них приняло это решение сознательно.

Кино 24 расскажет подробнее о мировых актерах, которые не имеют детей. Эти звезды не познали радость отцовства и материнства, но продолжают радовать фанатов участием в фильмах и сериалах.

Не пропустите Смогли выбиться из нищеты: 4 голливудских актера, которые когда-то были бедными

Дженнифер Энистон

В 2022 году актриса раскрыла, что серьезно начала обдумывать вопрос материнства. Впрочем, ей так и не удалось забеременеть. Дженнифер сожалеет о том, что вовремя не заморозила свои яйцеклетки.

"Мы полноценны в браке или без него, с детьми, или без. Мы сами решаем, что является прекрасным, когда дело доходит до нашего тела. Это решение за нами, и только за нами. Давайте станем примером для молодых женщин, которые думают об этом. Нам не нужно быть женатыми, чтобы быть полноценными. Мы должны сами определять свое "долго и счастливо", – рассказывала Энистон.

Сара Полсон

С 2015 года Сара встречается с 81-летней актрисой Холланд Тейлор. По словам Полсон, она не готова отказываться от своей карьеры. Более того, звезда не знает, как ей совмещать материнство с актерством.

"Я люблю детей, но я очень импульсивная, и я боялась, что рожу детей, а потом пожалею об этом, – заявляла Полсон.

Леонардо Ди Каприо

49-летний актер известен своей бурной личной жизнью. Сейчас мужчина находится в отношениях с 26-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Однако Лео не спешит жениться и планировать отцовство.

Вы имеете в виду, хочу ли я привести детей в такой мир? Если это произойдет, это произойдет. Я бы предпочел не вдаваться в подробности, просто потому, что тогда это становится чем-то, что неправильно цитируется,

– отмечал актер.

Вайнона Райдер

С 2011 года актриса находится в отношениях с модельером Скоттом Маккинли Ханом. Она заявляла, что не будет выходить замуж, потому что не видит в этом смысла. Вайнона неоднократно думала о материнстве, но пока не готова рожать.

Я прекрасно провожу время с детьми моего брата. Но я должна перестать слушать других людей. Это безумие – то, что могут сказать женщины,

– рассекретила Райдер.

Личная жизнь звезд всегда привлекает внимание фанатов. Однако актеры, которые не имеют детей, не считаются с чрезмерным интересом со стороны поклонников, поэтому продолжают искать баланс между построением успешной карьеры и семейного счастья.