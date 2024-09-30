Кіно 24 розповість детальніше про світових акторів, які не мають дітей. Ці зірки не пізнали радість батьківства, але продовжують тішити фанатів участю в фільмах і серіалах.

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Дженніфер Еністон

У 2022 році акторка розкрила, що серйозно почала обдумувати питання материнства. Втім, їй так і не вдалося завагітніти. Дженніфер жалкує про те, що вчасно не заморозила свої яйцеклітини.

"Ми є повноцінними у подружжі чи без нього, з дітьми, чи без. Ми самі вирішуємо, що є прекрасним, коли справа доходить до нашого тіла. Це рішення за нами, і тільки за нами. Станьмо прикладом для молодих жінок, які думають про це. Нам не потрібно бути одруженими, щоб бути повноцінними. Ми маємо самі визначати своє "довго та щасливо", – розповідала Еністон.

Сара Полсон

З 2015 року Сара зустрічається з 81-річною акторкою Холланд Тейлор. За словами Полсон, вона не готова відмовлятися від своєї кар'єри. Ба більше, зірка не знає, як їй поєднувати материнство з акторством.

"Я люблю дітей, але я дуже імпульсивна, і я боялася, що народжу дітей, а потім пошкодую про це, – заявляла Полсон.

Леонардо Ді Капріо

49-річний актор відомий своїм бурхливими особистим життям. Наразі чоловік перебуває у стосунках з 26-річною італійською моделлю Вітторією Черетті. Однак Лео не поспішає одружуватися та планувати батьківство.

Ви маєте на увазі, чи хочу я привести дітей у такий світ? Якщо це станеться, це станеться. Я б вважав за краще не вдаватися в подробиці, просто тому, що тоді це стає чимось, що неправильно цитується,

– зазначав актор.

Вайнона Райдер

З 2011 року акторка перебуває у стосунках з модельєром Скоттом Маккінлі Ханом. Вона заявляла, що не буде виходити заміж, бо не бачить у цьому сенсу. Вайнона неодноразово думала про материнство, але наразі не готова народжувати.

Я чудово проводжу час з дітьми мого брата. Але я повинна перестати слухати інших людей. Це божевілля – те, що можуть сказати жінки,

– розсекретила Райдер.

Особисте життя зірок завжди приваблює увагу фанатів. Однак актори, які не мають дітей, не зважають на надмірний інтерес з боку прихильників, тому продовжують шукати баланс між побудовою успішної кар'єри та сімейного щастя.