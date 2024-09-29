Кіно 24 розповість про знаменитостей, які виросли в бідності. Ці актори довели, що цілком можливо побудувати життя своєї мрії, не маючи спершу ніякої фінансової підтримки.

Цікаво Підтримають у горі й біді: 5 акторських пар, які є найкращими друзями

Дженніфер Лопес

Дженніфер народилася в Бронксі, районі Нью-Йорку, де панує злочинність. Вона виросла в родині виховательки дитсадка та програміста, які доволі часто змінювали роботу й лишалися без заробітку. Лопес з двома сестрами та батьками жила в маленькій квартирі, через що майбутній артистці довелося рано влаштуватися на роботу. Джей Ло працювала як вранці, так і вночі. Їй вдавалося поєднувати роботу в юридичній компанії та нічному клубі, що згодом дозволило Дженніфер вкладати гроші у власний розвиток і стати всесвітньо відомою зіркою.

Сара Джессіка Паркер

Зірка "Секс у великому місті" походить з родини письменника та вчительки. Сім'я Сари налічує 8 людей, які колись усі разом жили в одній квартирі. Попри те, що батьки Паркер заробляли небагато, вони намагалися виховати у своїх дітей любов до мистецтва. Майбутня акторка змалку брала участь в бродвейських постановках, щоб заробити гроші. Перший гонорар за свій виступ Сара отримала у 8-річному віці. Завзяте бажання займатися улюбленою справою допомогло Паркер завоювати прихильність усього світу.

Леонардо Ді Капріо

Дитинство актора пройшло у страшній бідності. Батьки Лео розійшлися через рік після його народження, через що матері Ді Капріо довелося працювати на кількох роботах, щоб матеріально забезпечити сина. Майбутній актор ріс у несприятливому районі, де панували злочинність і вбивства. Лео зазнавав знущань у школі через бідність, тому одного разу сказав мамі, що хоче працювати в кіноіндустрії, щоб забути про злидні. Найрідніша людина допомогла своєму сину, через що мільйони глядачів мають змогу спостерігати за успіхом Ді Капріо на телеекранах.

Селена Гомес

Майбутня зірка народилася у дуже бідній родині. Батьки Селени розлучилися, коли їй було лише 5 років, тому матір Гомес довелося працювати на трьох роботах – у закладах харчування та модельному агентстві. За словами акторки, їй постійно нагадували про її бідну родину. Втім, Селена вдячна своїй матері за все, що та зробила для неї, бо це допомогло акторці досягти вершин у кар'єрі.

Приклади таких зірок кінематографа досі надихають фанатів працювати над втіленням власних мрій і бажань у реальність. Попри бідність, пережиту в дитинстві, актори змогли досягти вершин і підкорити серця мільйонів.