Среди таких актеров есть те, кто даже использует украинский в своей работе или публичных выступлениях, что делает их примером для подражания и гордости для украинцев. Если вас интересует, кто именно попал в этот перечень, Кино 24 подготовили для вас специальную подборку актеров.

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Иванна Сахно

Иванна Сахно прибыла в Америку в возрасте 15 лет. Эта молодая звезда Голливуда только в начале своего пути к славе, но уже успевает заявить о себе. Несмотря на то, что она строит свою карьеру в Штатах, Иванна не забывает о своих украинских корнях. Она активно выражает свою гражданскую позицию, поддерживая Украину еще со времен Революции Достоинства и до сих пор.

Иванна Сахно не только остается преданной своей стране, но и активно поддерживает и защищает украинский язык, демонстрируя гордость за свою национальную идентичность на международной арене.

Вера Фармига

Вера родилась не в Украине, а в американском штате Нью-Джерси, куда ее родители эмигрировали незадолго до ее рождения. Однако, несмотря на то, что она выросла вдали от родной земли своих родителей, Вера сохранила связь с украинской культурой. До шести лет она посещала украинскую католическую школу, где получала образование на родном языке, а также участвовала в народном ансамбле.

Вместе со своей младшей сестрой Таисой, Вера не только изучала традиции и обычаи Украины, но и сохранила способность говорить и петь на украинском языке, что делает ее примером для многих украинцев.

Джек Паланс

Джек Паланс, известный американский актер, получил славу благодаря своим непревзойденным ролям в таких фильмах, как "Бэтмен", "Отчаянные", "Трамвай желания" и многих других. Однако мало кто знает, что настоящее имя этой голливудской легенды – Владимир Палагнюк, и он родился в семье украинских эмигрантов.

В 2004 году Джек Паланс, получив предложение принять звание Народного артиста России, решительно отказался от этой награды. Он открыто подчеркнул свою украинскую принадлежность, демонстрируя свою преданность родине своих предков. Этот шаг только усилил его авторитет среди украинской диаспоры и стал важным символом поддержки украинской культуры в мире.

Актер свободно владел украинским языком и активно взаимодействовал с украинским сообществом в США. Он неоднократно посещал украинские мероприятия, поддерживал культурные инициативы и оставался близким к своим корням, несмотря на международный успех и признание в Голливуде.

Среди актеров, которые свободно владеют украинским языком, стоит также отметить Кэтрин Винник и Ольгу Куриленко. Они и другие знаменитости являются примером для тех украинцев, которые до сих пор не могут отказаться от языка врага.