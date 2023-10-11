Речь идет о мировых звездах, таких как Николь Кидман, Эмма Томпсон и Зак Эфрон, часто радикально менявшие свой внешний вид для фильмов и сериалов, чем смогли покорили немало зрителей.

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Николь Кидман – "Время возмездия"

Год: 2018

Жанр: криминал, экшн, триллер

В фильме "Время возмездия" актриса исполнила роль детектива Эрин Белл. Главную героиню сыграла Николь Кидман. По сюжету она начинает охоту на членов криминальной банды, чтобы отомстить за своего партнера. Образ ее персонажа детектива гармонично дополнил атмосферу напряженного триллера.

У элегантной Николь появились мешки под глазами, а кожа приобрела нездоровый вид. За эту роль актриса получила номинацию на премию Золотой глобус в категории "Лучшая женская роль".

Николь Кидман в реальной жизни и фильме "Время возмездия" / Коллаж 24 Канала

Томас Сангстер – "Смерть супергероя"

Год: 2011

Жанр: драма, анимация

Ирландская драма "Смерть супергероя" рассказывает историю страдающего от смертельного заболевания 15-летнего подростка Дональда Кларка. Для более глубокого погружения в роль этого персонажа Томасу Броди-Сангстер сделали лысину и полностью побрили брови.

Томас Сангстер в реальной жизни и фильме "Смерть супергероя" / Коллаж 24 Канала

Майкл Фассбендер – "Голод"

Год: 2008

Жанр: биография, криминал, драма, триллер

"Голод" – это историческая драма, рассказывающая о заключенных, объявивших смертельную голодовку. Для воплощения образа Бобби Сэндса Майкл Фассбендер похудел на 16 килограммов. Эта трансформация поразила особенно тех, кто помнил его спортивную фигуру со времен фильма "300 спартанцев" (2006 год).

Майкл Фассбендер в реальной жизни и фильме "Голод" / Коллаж 24 Канала

Эмма Томпсон – "Эпилог"

Год: 2001

Жанр: драма, экранизация

Эмма Томпсон – актриса, умеющая настолько перевоплощаться в своих персонажей, что становится буквально неузнаваемой. Вспомните хотя бы ее роли в картине "Моя ужасная няня" и фильмы о Гарри Поттере. Однако, в 2001 году она сделала смелый шаг другим путем: актриса побрела свою голову и отбелила брови, чтобы в фильме "Эпилог" сыграть профессора английской литературы Вивьен Беринг, боровшаяся с раком яичников.

Эмма Томпсон в реальной жизни и фильме "Эпилог" / Коллаж 24 Канала

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Натали Портман – "Призраки Гойи"

Год: 2006

Жанр: биография, драма, история

Оскароносная актриса Натали Портман смело взялась на роль в фильме "Призраки Гойи". В начале киноленты ее персонаж предстает юной красавицей, но до конца она кардинально меняется. По сюжету она проводит долгие годы в заключении, теряя свою привлекательность, здоровье и молодость.

Натали Портман в реальной жизни и фильме "Призраки Гойи" / Коллаж 24 Канала

Хоакин Феникс – "Джокер"

Год: 2019

Жанр: криминал, драма, триллер

Для того чтобы сыграть главную роль в фильме "Джокер", Хоакин Феникс был вынужден похудеть на 23 килограмма. Чтобы не испортить свое здоровье, он обратился к диетологу.

Хоакин Феникс в реальной жизни и фильме "Джокер" / Коллаж 24 Канала

Дэвид Харбор – "Удивительные чудеса"

Годы: 2016 – по сей день

Жанр: научная фантастика, драма, ужасы, детектив, триллер

Дэвид Харбор появился в трех сезонах сериала "Удивительные чудеса". Однако после драматического завершения третьего сезона поклонники не были уверены, что вернется ли его персонаж Джим Хоппер в четвертом сезоне. Фанаты были в шоке, когда он вернулся, ведь актер потерял целых 32 килограмма во время подготовки к новому развитию сюжета персонажа.

Дэвид Харбор в реальной жизни и сериале "Удивительные чудеса" / Коллаж 24 Канала

Зак Эфрон – "Железный коготь"

Год: 2023

Жанр: биография, драма, спорт

В фильме, премьера которого запланирована на декабрь 2023 года, Зак Эфрон исполнит роль бывшего профессионального рестлера Кевина фон Эриха. При разработке картины актер предстал в хорошей физической форме и со стрижкой в стиле "под горшок".

Зак Эфрон в реальной жизни и фильме "Железный коготь" / Коллаж 24 Канала

Аня Тейлор-Джой – "Атлантида"

Годы: 2013 – 2015

Жанр: фэнтези, приключения, драма, мелодрама

Актриса нового поколения отважилась появиться на экране с гладким черепом и расписанным рисунками лицом. Речь идет о фэнтези-сериале "Атлантида", который выходил на экранах в период с 2013 по 2015 год. Если принимать во внимание фильм "Прошлой ночью в Сохо", то ее образ там совершенно другой.

Аня Тейлор-Джой в реальной жизни и сериале "Атлантида" / Коллаж 24 Канала