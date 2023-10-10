24 Канал собрал для вас семью Маккаллистеров и других персонажей фильма в одном материале, чтобы посмотреть, как выглядят актеры более чем за 30 лет с момента выхода премьеры. Как изменилась внешность, чем занимаются, и какой образ жизни ведут – все о любимых персонажах миллионов поклонников – дальше.

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Как изменились актеры "Сам дома" за 33 года

Маколей Калкин (Кевин Маккаллистер)

В фильме он сыграл главную роль восьмилетнего мальчика, оставшегося дома один. Самому актеру тогда было 9 лет. В тот момент он считался одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде.

Кевин Маккаллистер остался сам дома / Кадр из фильма

Сегодня Калкину 43 года. После выхода фильма "Сам дома" на юного мальчика рухнула безумная популярность, после которой начался ряд провалов последующих фильмов с его участием. Однако актер продолжал сниматься как в кино, так и клипах, а также отличаться своим отличным чувством юмора.

Джо Пеши (Гарри Лайм)

Это тот самый горе-грабитель Гарри, который маскировался под полицейского. На тот момент актеру было 47 лет. Отличная актерская игра и смешные гримасы – все это удавалось Джо отлично.



Грабитель Гарри в доме Маккаллистеров / Кадр из фильма

Сегодня актеру 80 лет. Его фильмография насчитывает огромное количество проектов: "Славные ребята", "Казино", "Бешеный бык", "Однажды в Америке", "Мой кузен Винни", "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", "Сам дома", "Сам дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", "Смертельное оружие 2", "Смертельное оружие 3" и "Смертельное оружие 4". Также Джо Пеши – лауреат премии "Оскар" и БАФТА. Теперь он снимается редко, однако в 2019 году получил одну из главных ролей в криминальной драме Мартина Скорсезе "Ирландец". Там актер сыграл мафиози Рассела Буффалино.

Джо Пеши в фильме "Ирландец" / Кадр из фильма

Кэтрин О'Хара (Кейт Маккаллистер)

В семейной комедии Криса Коламбуса "Сам дома", а также в продолжении фильма "Сам дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992) актриса запомнилась нам ролью Кейт Маккаллистер – мамы Кевина, забывшей своего сына дома. На момент съемки Кейт было 36 лет.

Кейт Маккаллистер в самолете / Кадр из фильма

После удачной роли Кейт Маккаллистер Кэтрин продолжает свою успешную актерскую деятельность. Один из последних успешных проектов – сериал Netflix "Лемони Сникет: 33 несчастья". Кроме того, две ленты: шпионский фильм "Аргайл" и фэнтези "Битлджюс 2" с участием Кэтрин О'Хара поклонники уже ожидают в 2024 году.

Киран Калкин (Фуллер Маккаллистер)

В комедийном фильме "Сам дома" прошел кинодебют мальчика: он исполнил роль Фуллера Маккаллистера.

Фуллер Маккаллистер с сестрой / Кадр из фильма

Любовь к актерскому мастерству Киран унаследовал от своего отца, театрального актера Кота Калкина. После первого опыта его актерская карьера не остановилась. Калкин младший продолжил работать в кино и стал успешным актером. Среди самых известных его проектов – сериалы "Наследники" и "Фарго", фильмы "Опасные игры", "Скотт Пилигрим против всех", "Муви 43". Актер стал двукратным номинантом на премию "Золотой глобус". Киран Калкин / "Кинориум"

Автор: Ольга Панькив