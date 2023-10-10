24 Канал зібрав для вас сім'ю Маккаллістерів та інших персонажів фільму в одному матеріалі, щоб подивитися як виглядають актори через понад 30 років з моменту виходу стрічки на великі екрани. Як змінилася зовнішність, чим займаються, та який спосіб життя ведуть – усе про улюблених персонажів мільйонів шанувальників розповідаємо далі.

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Як змінилися актори "Сам удома" за 33 роки

Маколей Калкін (Кевін Маккаллістер)

У фільмі він зіграв головну роль – восьмирічного хлопчика Кевіна, який залишився вдома один. Маколею тоді було 9 років. На той момент він вважався одним з найуспішніших дітей-акторів у Голлівуді.



Кевін Маккаллістер залишився сам удома / Кадр з фільму

Сьогодні Калкіну 43 роки. Після виходу фільму "Сам удома" на юного хлопчика звалилась шалена популярність, після якої почалася низка провалів наступних фільмів з його участю. Однак актор продовжував зніматися як в кіно, так і кліпах, вирізнявся відмінним почуттям гумору.

Джо Пеші (Гаррі Лайм)

Це той самий горе-грабіжник Гаррі, який маскувався під працівника поліції. На той момент актору було 47 років. Відмінна акторська гра і смішні гримаси – все це вдавалось Джо на відмінно.



Грабіжник Гаррі у будинку Маккаллістерів / Кадр з фільму

Сьогодні актору 80 років. Його фільмографія налічує величезну кількість проєктів: "Славні хлопці", "Казино", "Скажений бик", "Одного разу в Америці", "Мій кузен Вінні", "Джон Ф. Кеннеді. Постріли в Далласі", "Сам удома", "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", "Смертельна зброя 2", "Смертельна зброя 3" та "Смертельна зброя 4". Також Джо Пеші – лауреат премій Оскар та БАФТА. Тепер він знімається рідко, однак у 2019 році отримав одну з головних ролей у кримінальній драмі Мартіна Скорсезе "Ірландець". Там актор зіграв мафіозі Рассела Буффаліно.



Джо Пеші у фільмі "Ірландець" / Кадр з фільму

Кетрін О'Хара (Кейт Маккаллістер)

У сімейній комедії Кріса Коламбуса "Сам удома", а також у продовженні фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992) акторка зіграла Кейт Маккаллістер – маму, яка забула свого сина вдома. На момент фільмування Кейт було 36 років.



Кейт Маккаллістер у літаку / Кадр з фільму

Після успішної ролі Кейт Маккаллістер Кетрін продовжила акторську діяльність. Один з останніх успішних проєктів – серіал Netflix "Лемоні Снікет: 33 нещастя". Окрім того, дві стрічки: шпигунський фільм "Аргайл" та фентезі "Бітлджюс 2" за участі Кетрін О'Хара шанувальники вже очікують у 2024 році.

Кіран Калкін (Фуллер Маккаллістер)

У "Сам удома" відбувся кінодебют хлопчика: він виконав роль Фуллера Маккаллістера.

Фуллер Маккаллістер з сестрою / Кадр з фільму

Любов до акторської майстерності Кіран успадкував від свого батька, театрального актора Кота Калкіна. Після першого досвіду його акторська кар'єра не зупинилась. Калкін молодший продовжив працювати у кіно і став успішним актором. Серед найвідоміших його проєктів – серіали "Спадкоємці" та "Фарго", фільми "Небезпечні ігри", "Скотт Пілігрим проти всіх", "Муві 43". Актор був дворазовим номінантом на премію "Золотий глобус".

Кіран Калкін / "Кіноріум"

Авторка: Ольга Паньків