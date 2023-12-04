Среди таких голливудских знаменитостей: Мила Кунис, Иванна Сахно, Ольга Куриленко и другие. Читайте в материале 24 Канала, что известно об украинском происхождении известных актеров

Голливудские актеры, говорящие на украинском языке

Иванна Сахно

В отличие от большинства актеров и актрис, переехавших в США в детстве или уже там родившихся, Иванна Сахно прибыла в Америку в возрасте 15 лет. Эта молодая звезда Голливуда только начинает свой подъем к вершине. Даже строя свою карьеру в Штатах, она не забывает об Украине и очень активно выражает свою позицию, начиная еще с Революции Достоинства и по сей день.

Джек Паланс

Джек Паланс, признанный американский актер, известный своими ролями в фильмах "Бэтмен", "Отчаянные", "Трамвай желания" и других, имеет настоящее имя Владимир Палагнюк и родился в семье украинских эмигрантов.

Актер владел украинским языком и активно взаимодействовал с украинским сообществом в США на протяжении своей жизни.

В 2004 году ему предлагали звание Народного артиста России, но он отказался от этой награды, подчеркнув свою украинскую принадлежность.

Вера Фармига

Вера родилась не в Украине, а в американском штате Нью-Джерси, куда ее родители эмигрировали перед ее рождением. До шести лет Вера посещала украинскую католическую школу и участвовала в народном ансамбле. Таким образом, вместе со своей младшей сестрой Таисой, они сохранили сноровку говорить и петь на украинском языке.

В 2004 году, уже будучи известной актрисой, Вера Фармига фактически сыграла сама себя в фильме "Касаясь зла", ведь получила роль американки украинского происхождения.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко – известная голливудская актриса и модель украинского происхождения. Актриса родилась и выросла в городе Бердянск, и уже в 16 лет отправилась завоевать Париж.

Несмотря на это, звезда не забывает свою родную страну. Время от времени она навещает Бердянск и даже успела познакомить своего трехлетнего сына с городом ее детства. Ольга тоже не забывает украинский язык.

На диске у меня был записан украинский язык, который я постоянно слушала. Это очень помогло. Я влилась в ее мелодичность и звучание. Я отработала это настолько, что мне стали говорить, что мой акцент на украинском гораздо лучше, чем на русском,

– рассказала Ольга.

Кэтрин Винник

Кэтрин Винник – выдающаяся канадская и голливудская актриса. Она получила признание благодаря роли в сериале "Викинги" и появилась в известном телесериале "Доктор Хаус".

Интересно, что Кэтрин до восьми лет не владела английским, поскольку в ее семье общались исключительно на украинском языке.

Милла Йовович

Милла родилась в Киеве, а в пять лет вместе с родителями эмигрировала в США. Она стала известна по всему миру, однако гордится своими украинскими корнями. Артистка даже выпустила музыкальные альбомы, включив украинские песни.

Мила Кунис

Молодая женщина родилась в Черновцах и проживала там с родителями до семи лет, пока их семья не переехала в США. Несколько лет назад Мила вместе со своим мужем, актером Эштоном Катчером, посетила город своего детства. Поэтому она также хорошо знает украинский язык.