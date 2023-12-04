Серед таких голлівудських знаменитостей: Міла Куніс, Іванна Сахно, Ольга Куриленко та інші. Читайте в матеріалі 24 Каналу, що відомо про українське походження відомих акторів.

Рекомендуємо З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати

Голлівудські актори, які розмовляють українською мовою

Іванна Сахно

На відміну від більшості акторів і актрис, які переїхали в США в дитинстві або вже там народилися, Іванна Сахно прибула в Америку у віці 15 років. Ця молода зірка Голлівуду тільки розпочинає свій підйом до вершини. Навіть будуючи свою кар'єру в Штатах, вона не забуває про Україну та дуже активно висловлює свою позицію, починаючи ще з Революції Гідності та до сьогодні.

Джек Паланс

Джек Паланс, визнаний американський актор, відомий своїми ролями у фільмах "Бетмен", "Відчайдушні", "Трамвай бажання" та інших, має справжнє ім'я Володимир Палагнюк і народився в родині українських емігрантів.

Актор володів українською мовою та активно взаємодіяв з українським спільнотою у США протягом свого життя.

У 2004 році йому пропонували звання Народного артиста Росії, але він відмовився від цієї нагороди, підкресливши свою українську приналежність.

Віра Фарміга

Віра народилася не в Україні, а в американському штаті Нью-Джерсі, куди її батьки емігрували перед її народженням. До шести років Віра відвідувала українську католицьку школу і брала участь в народному ансамблі. Таким чином, разом зі своєю молодшою сестрою Таїсою, вони зберегли вправність говорити та співати українською мовою.

У 2004 році, вже бувши відомою акторкою, Віра Фарміга фактично відіграла сама себе у фільмі "Торкаючись зла", адже отримала роль американки українського походження.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко – відома голлівудська акторка і модель українського походження. Актриса народилася та виросла у місті Бердянськ, і вже в 16 років вирушила завоювати Париж.

Попри це, зірка не забуває свою рідну країну. Час від часу вона відвідує Бердянськ і навіть встигла познайомити свого трирічного сина із містом її дитинства. Ольга також не забуває українську мову.

На диску у мене була записана українська мова, яку я постійно слухала. Це дуже допомогло. Я влилася в її мелодійність і звучання. Я відпрацювала це настільки, що мені стали говорити, що мій акцент українською набагато краще, ніж російською,

– розповіла Ольга.

Кетрін Винник

Кетрін Винник – видатна канадська та голлівудська акторка.Вона здобула визнання завдяки ролі у серіалі "Вікінги" та також з'явилася у відомому телесеріалі "Доктор Хаус".

Цікаво, що Кетрін до восьми років не володіла англійською, оскільки в її сім'ї спілкувалися виключно українською мовою.

Мілла Йовович

Мілла народилася у Києві, а в п'ять років разом із батьками емігрувала до США. Вона стала відомою по всьому світу, проте пишається своїм українським корінням. Артистка навіть випустила музичні альбоми, включивши туди українські пісні.

Міла Куніс

Молода жінка народилася в Чернівцях і проживала там із батьками до семи років, аж поки їхня родина не переїхала до США. Кілька років тому Міла разом зі своїм чоловіком, актором Ештоном Катчером, відвідала місто свого дитинства. Тож вона також добре знає українську мову.