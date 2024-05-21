Интересно, что в этот раз актер приехал не сам, а вместе с американским режиссером и сценаристом Дариусом Мардером.

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Миша Коллинз снова приехал в Киев

Прямо на вокзале актер снял видео, в котором выразил радость по поводу возвращения в Киев и признался Украине в любви. Однако цель поездки Коллинз не рассекретил, поэтому пока неизвестно, готовит ли он сюрприз для украинских поклонников.

Я люблю тебя, Украина, и очень благодарю, что ты меня приняла. Для меня большая честь вернуться сюда,

– сказал голливудский актер.

Также в своем инстаграме актер распространил селфи, которое сделал на фоне сожженной техники.

"Я вернулся в Киев, Украину", – написал Коллинз под фотографией.

Во время предыдущего визита в Украину Коллинз встречался с Владимиром Зеленским. Тогда россияне просто бесились от ярости, когда фото Зеленского и актера разлетелись по сети. Планируется ли подобная встреча теперь – пока неизвестно.

Что известно о Мише Коллинзе