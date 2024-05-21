Интересно, что в этот раз актер приехал не сам, а вместе с американским режиссером и сценаристом Дариусом Мардером.
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Миша Коллинз снова приехал в Киев
Прямо на вокзале актер снял видео, в котором выразил радость по поводу возвращения в Киев и признался Украине в любви. Однако цель поездки Коллинз не рассекретил, поэтому пока неизвестно, готовит ли он сюрприз для украинских поклонников.
Я люблю тебя, Украина, и очень благодарю, что ты меня приняла. Для меня большая честь вернуться сюда,
– сказал голливудский актер.
Также в своем инстаграме актер распространил селфи, которое сделал на фоне сожженной техники.
"Я вернулся в Киев, Украину", – написал Коллинз под фотографией.
Во время предыдущего визита в Украину Коллинз встречался с Владимиром Зеленским. Тогда россияне просто бесились от ярости, когда фото Зеленского и актера разлетелись по сети. Планируется ли подобная встреча теперь – пока неизвестно.
Что известно о Мише Коллинзе
- Есть предположение, что семья Миши имеет украинские корни. Его настоящее имя – Дмитри Типпенс Крашник.
- Мама актер руководит Центром культурной эволюции, у него также есть брат Саша и две сестры – Даниэль и Элизабет.
- Мировую славу актеру принесла роль в сериале "Сверхъестественное". Также он стал звездой нескольких фильмов, среди которых "Стонхендж: Апокалипсис", "Карла", "Прерванная жизнь".
- В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Коллинз сразу же присоединился к поддержке украинского народа. Он стал одной из тех мировых звезд, которые резко осудили российскую агрессию и продолжают рассказывать миру правду о войне в Украине.