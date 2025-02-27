Как сообщает журнал People, женщина опубликовала сообщение в среду днем, но в тот же вечер его сменила, передает 24 Канал. Аманда де Кадене также опубликовала фотографию молодой Мишель Трахтенберг.

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Мила Мишель. С какой печальной новостью очнулась сегодня утром. Мне странно и ужасно публиковать это, но я хочу признать твою смерть, потому что я заботилась о тебе,

– написала фотографка.

Аманда де Кадене отметила, что благодарна за общение с Мишель Трахтенберг, особенно в последние несколько месяцев. Фотографка поделилась, что будет помнить актрису как молодую оживленную женщину, которую она встретила, когда делала фотографию, которую прикрепила к сообщению. На ней звезда сериала о Баффи позирует в розовом платье.

Дальше женщина написала следующие слова: "Увидев твое лицо с больничной койки, когда мы недавно проводили FaceTimed, хотя ты не походила на себя, твои милосердия и юмор все еще были живы. Я не стану делиться подробностями наших разговоров за последние 6 месяцев. Но ты знала, что смерть была очень вероятной". Однако впоследствии Аманда де Кадене отредактировала свое сообщение и удалила эти предложения.

Желаю тебе мирного перехода, милая подруга, и пусть дух твой наконец отдохнет,

– подытожила она.

Похоже, фотографка знала о состоянии здоровья Мишель Трахтенберг в последние несколько месяцев. Однако решила не делиться подробностями публично, из-за чего, вероятно, и отредактировала сообщение в инстаграмме.

Напомним, что причина смерти актрисы пока неизвестна. Однако источники сообщили журналу People, что недавно она перенесла трансплантацию печени, что могло привести к осложнениям.

Также, по информации инсайдера издания, в прошлом году звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" была "подлинно эмоционально подавленной" и имела проблемы со здоровьем.