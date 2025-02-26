У нее были украинские корни: в США нашли мертвой Мишель Трахтенберг – звезду сериала о Баффи

В США скончалась известная актриса ураинского происхождения Мишель Трахтенберг. К моменту смерти ей было всего 39 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что известно о гибели Трахтенберга

Ушла из жизни актриса Мишель Трахтенберг, которая имела украинские корни и получила популярность благодаря ролям в сериалах и фильмах, в частности "Баффи– истребительница вампиров" и "Евротур".

По информации источников издания, тело Трахтенберг обнаружили 26 февраля около 8:00 утра в престижном жилом комплексе One Columbus Place, который имеет 51 этаж и находится вблизи Сентрал-Парк Саут.

Сообщается, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени. Кроме того, в последние месяцы Трахтенберг публиковала в социальных сетях сообщения, которые вызывали беспокойство.

На некоторых фото актриса выглядела истощенной и слабой. Некоторые поклонники обратили внимание, что она сильно похудела, поэтому предположили, что Трахтенберг могла иметь наркотическую зависимость.

Мишель Трахтенберг / Фото с Instagram

Биография Мишель Трахтенберг

Мишель родилась в семье иммигрантов: ее отец был немцем, а мать– одесситкой, родом из Украины.

Ее карьера началась с роли в сериале "Все мои дети". После съемок родители Трахтенберга использовали новые связи, чтобы поддержать дальнейшее развитие карьеры.

В детстве Мишель приняла участие в съемках нескольких популярных молодежных фильмов, среди которых "Богатый Ричи" и "Инспектор Гаджет".

Уже в 15 лет она получила роль в сериале "Баффи"– истребительница вампиров", именно она принесла актрисе наибольшую популярность.

В то же время, переломным моментом в ее карьере стала роль в молодежной комедии "Евротур" (2004)., где она сыграла сестру-близнецу одного из главных героев. Благодаря ей она стала секс-символом 2000-х, особенно после сцены на пляже.

После успеха в "Евротуре" Мишель продолжила свою карьеру, в том числе в сериалах. Наиболее значительной стала ее роль Джорджины Спаркс в сериале "Сплетница", где она снималась с 2008 по 2021 год. Однако после этого проекта ее карьера пошла на убыль.

С 2016 года Мишель активно вела светскую жизнь, реже появляясь на экранах и проводя больше времени посреди модной тусовки.

За свою жизнь актриса имела несколько отношений с актерами и моделями, впрочем, она так и не смогла создать семью.