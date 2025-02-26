Повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

Дивіться також Не лише Курт Кобейн і Емі Вайнхаус: 5 світових зірок, яких знайшли мертвими у своїх будинках

Що відомо про загибель Трахтенберг

Пішла з життя акторка Мішель Трахтенберг, яка мала українське коріння і здобула популярність завдяки ролям у серіалах та фільмах, зокрема "Баффі – винищувачка вампірів" і "Євротур".

За інформацією джерел видання, тіло Трахтенберг виявили 26 лютого близько 8:00 ранку в престижному житловому комплексі One Columbus Place, який має 51 поверх і знаходиться поблизу Сентрал-Парк-Саут.

Повідомляється, що актриса нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки. Крім того, останніми місяцями Трахтенберг публікувала в соціальних мережах дописи, які викликали занепокоєння.

На деяких фото акторка виглядала виснаженою та слабкою. Деякі шанувальники звернули увагу, що вона сильно схудла, тому припустили, що Трахтенберг могла мати наркотичну залежність.

Біографія Мішель Трахтенберг

Мішель народилася в родині іммігрантів: її батько був німцем, а мати – одеситкою, родом з України.

Її кар'єра розпочалася з ролі у серіалі "Всі мої діти". Після зйомок батьки Трахтенберг використали нові зв'язки, щоб підтримати її подальший розвиток кар'єри.