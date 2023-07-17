С Джеки Чаном и Джоном Синой: вышел финальный трейлер комедийного экшна "Миссия на двоих"

В сети вышел финальный украинский трейлер комедийного фантастического экшена "Миссия на двоих" от режиссера Скотта Во. Премьера фильма состоится 17 августа 2023 года.

В фильме "Миссия на двоих" главную роль Луо Фэнга исполнил Джеки Чан – известный культовый актер, режиссер, сценарист, продюсер, каскадер и постановщик трюков. Он является обладателем Оскара за выдающиеся заслуги в кинематографе и звездой таких блокбастеров, как "Иностранец" или "Час пик". К нему присоединился голливудский актер и реслер Джон Сина, оставивший свою спортивную карьеру для съемок в кино.

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"Миссия на двоих": сюжет и трейлер

Новый фильм будет рассказывать о скором будущем, в котором нефтяные войны только набирают обороты. По сюжету, спецназовцы Крис Ван Хорн и Луо Фенг имеют одни сутки, чтобы превратиться из врагов в напарников, которым нужно перевести группу гражданских вдоль "шоссе смерти" в безопасную зону. Однако напарникам по неволе придется удержаться от желания умертвить друг друга, чтобы выполнить свою опасную и эпическую миссию на двоих.

"Миссия на двоих" 2023: смотрите трейлер

Режиссером "Миссии на двоих" является Скотт Во, имеющий большой опыт работы с экшнами и боевиками. Среди его заметных фильмов – "Неудержимые 4", "Жажда скорости", "На глубине 6 футов", "Закон доблести" и другие.

Комедийный экшн "Миссия на двоих" с участием Джона Сины и Джеки Чана можно будет увидеть в украинском кинопрокате с 17 августа!