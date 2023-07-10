Над картиной о Наполеоне Бонапарте работал режиссер Ридли Скотт ("Солдат Джейн", "Последняя дуэль", "Гладиатор 2", "Дом Гуччи"). Главную роль в проекте сыграют Хоакин Феникс (Наполеон) и Ванесса Кирби (Жозефина), сообщает 24 Канал.
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Что известно о новом фильме "Наполеон" от Ридли Скотта
Сценарий к фильму "Наполеон" написал Дэвид Скарпа, автор таких успешных произведений, как "Последний замок", "Все деньги мира" и сиквел "Гладитора". Кроме Феникса и Кирби, в ленте сыграют следующие актеры:
- Тохар Рахим,
- Бен Майлз,
- Человек Санье,
- Мэтью Нидем и другие.
Сюжет будет рассказывать о приходе к власти корсиканцев и о том, как полководец превратил страну, охваченную революционным хаосом, в могущественную империю.
Премьера картины планируется 22 ноября в мире, 23 ноября в Украине. Сначала фильм будет доступен в кинотеатрах по всему миру в формате ограниченного проката, а затем станет доступен для просмотра на стриминговом сервисе Apple TV+.
"Наполеон" 2023: смотрите трейлер