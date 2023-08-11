Боевик "Миссия Стоун" по своему масштабу и атмосфере напоминает последний шпионский проект Итана Ханта, но значительно отстает по многим другим аспектам, особенно в плане динамики и персонажей. Первые реакции зрителей можно обнаружить ниже.

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"Миссия Стоун" с Галь Гадот: рецензия на фильм

Год: 2023

Жанр: драма, приключенческий боевик

Режиссер: Том Гарпер

В ролях: Галь Гадот, Джейми Дорнан, Алия Бхатт и другие

Оценка на Rotten Tomatoes: 26 % свежести на основе 19 рецензий (по состоянию на утро 11 августа)

Где смотреть: на Netflix

Главная героиня, Рэйчел Стоун (Галь Гадот), действует как технический эксперт в британском разведывательном агентстве MI-6 под руководством Паркера (Джейми Дорнан). Действие фильма разворачивается на вечеринке в итальянских Альпах, где команда MI-6 пытается наблюдать за Малвани (Энцо Чиленти), "самым разыскиваемым торговцем оружием в Европе", который появляется на публике впервые за три года. Когда их "разоблачают", Стоун вынуждена передвигаться в темноте – сначала с парашютом, а затем на мотоцикле.

"Миссия Стоун" 2023: смотрите трейлер

Название фильма "Миссия Стоун" отображает его содержание удачно, поскольку сюжет и персонажи, несмотря на свою важность, не могут вызвать эмоциональное напряжение. Сценарий Грега Рака и Эллисон Шредер содержит множество банальных экспозиций, которые, кажется, предназначены исключительно для них. Агенты проводят слишком специфические разговоры, загруженные техническим жаргоном, от создания нового кода доступа до включения вас в систему распознавания лица. Даже полевой агент Бейли (Пол Реди) в один момент говорит: "Вы поняли", когда Стоун впервые выходит из их шпионского фургона – это напоминает подобный комический момент с "Правдивой ложью", но здесь он даже не имеет такого смысла, как у Тома Арнольда.

Пол Реди с Галь Гадот в фильме "Миссия Стоун" / Netflix

Сюжет становится еще более запутанным, но не обязательно более интересным, когда становится известно, что гениальная хакерша Кейя (Алия Бхатт) становится жертвой настоящего похищения в мире таинственного оружия, которое, по словам агента, известного как Красный Валет (Маттиас Швайгхефер), есть "сложным квантовым компьютером", способным "взломать что угодно где угодно". Это приводит МИ-6 сначала в Лиссабон, а затем в пустыню Ломпуль в Сенегале, а также в Рейкьявик, в поисках дополнительной информации. Каждая остановка сопровождается формальным зрелищем перестрелок и погонь, которые кажутся пустыми и уединенными от глубины персонажей. Даже Гленн Клоуз, обычно актер, ошеломляющий своей игрой, едва выходит на первый план.

Алия Бхатт в фильме "Миссия Стоун" / Netflix

Акробатическая хореография не способна вызвать восторг и восторг, частично из-за ее небрежного монтажа и кадрирования крупным планом. От автомобильных преследований в Лиссабоне до прыжков с парашютом на дирижабль и возвращения в Западную Африку, эти эпизоды предсказуемы и неудачны, а не гениальны и изобретательны. Только в конце фильма появляется луч света на скоростном погоне на мотоциклах с участием Рэйчел, светлоглазого сторонника и водителя грузовика на исландской автостраде, где действие и легкомыслие смешиваются с отличными результатами. Однако в целом стиль фильма, возможно, похож на атмосферу Джеймса Бонда, но амбиции в стиле "Миссии невыполнимой" остаются невоплощенными.

Наша оценка 6 из 10.

Галь Гадот в фильме "Миссия Стоун" / Netflix

Реакции зрителей