Мистер Биг появился на съемках перезапуска "Секса и города": новые фото
Источник:24 канал
На съемках "Секса и города" (And Just Like That), которые сейчас идут в Нью-Йорке, папарацци поймали Сару Джессику Паркер и Криса Нота вместе на съемочной площадке перезапуска.
До последнего фанаты не были уверены, вернется ли 66-летний Крис Нот к Мистеру Бигу – мужчине Кэрри Брэдшоу, Супермену.
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Нам неизвестно, что именно будет происходить между героями, но, если верить сценарию, который недавно попал в сеть, – пара еще раз почувствует, что такое развод.
Сара Джессика Паркер и Крис Нот выглядят очень изысканно. Она одета в черное боди от Capezio с пышной юбкой Carolina Herrera в крупный горох. Образ дополнила туфлями на каблуках от итальянского бренда Duchessa Gardini. Мистер Биг носит классический костюм с черными туфлями.
Крис Нот, Сара Джессика Паркер на съемках "Секса и города" / Фото Getty Images
Крис Нот, Сара Джессика Паркер на съемках "Секса и города" / Фото Getty Images
Фаны сериала помнят, что в Керри Мистер Биг был дважды женат: на издателе, которую сыграла Ноэль Бек и на Наташе Нагинской, которую на экране воплотила Бриджит Мойнахан.
В последний раз зрителям не повезло увидеть некоторые проблемы в паре, которые появились в первые несколько лет брака. Тогда у Керри случился роман с бывшим женихом Эйданом Шоу, которого сыграл Джон Корбетт. История произошла в Абу-Даби, где разворачивался сюжет второго фильма "Секс и город". Когда Керри призналась во всем мужу, то он подарил ей кольцо с большим черным бриллиантом, чтобы снова укрепить их брак.
Предполагается, что премьера перезапуска состоится в конце 2021-го или в начале 2022 года.
Что известно о сериале "Секс и город"
Это американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 годы. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Перезапуск "Секса и города" снимают под руководством Майкла Патрика Кинга. Он будет состоять из 10 эпизодов.