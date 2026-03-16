Пропагандистский фильм "Господин Никто против Путина" победил на Оскаре-2026

Российский фильм "Господин Никто против Путина" получил Оскар 2026 года. Лента победила в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

Несмотря на кровопролитную войну, которую ведет Россия, Американская киноакадемия отметила именно российский фильм в этой номинации. В то же время в список номинантов даже не попала лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Об этом стало известно из прямой трансляции церемонии Оскар-2026.

Российская лента "Господин Никто против Путина" соревновалась в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". За победу она конкурировала с такими лентами: "Алабамское решение", "Встреть меня в светлой надежде", "Рассекая скалы" и "Идеальная соседка".

Хотя победу прогнозировали именно фильму "Идеальная соседка", о чем писал сайт по сравнению коэффициентов Oddschecker, российская лента все же получила награду.

Это вызывает разочарование, ведь таким образом Американская киноакадемия фактически нормализует российские проекты на международной арене.

Что известно о фильме "Господин Никто против Путина"?

Документальный фильм "Господин Никто против Путина" создал Павел Талакин – бывший педагог-организатор в одной из школ Челябинской области. Режиссер якобы стремился разоблачить пропаганду в российских школах. В то же время в ленте прослеживается попытка сформировать образ так называемых "ни в чем не повинных россиян", которые просто живут свою жизнь и якобы не имеют отношения к российско-украинской войне.

Талакин снимал школьные линейки, собрания и другие мероприятия, во время которых детей насыщали российской пропагандой. Однако складывается впечатление, что зрителям пытаются навязать мысль о том, что не вся Россия виновата в войне, и сформировать образ так называемых "хороших русских".



Фильм "Господин Никто против Путина" / Кадр из фильма

В то же время ответственность за преступления своего государства несут все граждане России. И пока мир охотно принимает эту идею, часто не пытаясь мыслить критически, российские оккупанты ежедневно уничтожают украинскую землю.

Какой украинский фильм не номинировали в этой же категории?

Стоит напомнить, что в длинный список номинантов в этой же категории ранее входил фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Лента рассказывает правду о войне через призму историй украинских военных и их ежедневного подвига.

Однако, к сожалению, Американская киноакадемия не включила украинский фильм в короткий список номинантов, поэтому он не смог побороться за победу. Несмотря на это, лента получила ряд других престижных наград, в частности премию Гильдии режиссеров и другие важные награды.