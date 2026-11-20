Сериал "Шершни" / Фото: Netflix
Если после просмотра сериала "Извне" вам стало казаться, что каждый маленький городок скрывает ужасную тайну, то эта подборка точно для вас. Здесь тоже есть загадочные исчезновения, жуткие леса, странные существа и герои, которым давно пора обратиться к психотерапевту. Правда, сначала им придется просто выжить.
Мы собрали 3 атмосферных сериала для поклонников сериала "Извне", которые заставляют выдвигать теории, подозревать каждого персонажа и нервно проверять, закрыты ли двери.
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"Вейворд Пайнс", 2015–2016
Жанр: мистика, фантастика, триллер, детектив.
IMDb: 7,3
Агент Секретной службы Итан Берк отправляется в маленький городок, чтобы разыскать двух пропавших коллег. Однако после автомобильной аварии он оказывается в Вейворд Пайнс, где местные ведут себя подозрительно, за жителями постоянно следят, а попытки покинуть город заканчиваются неудачей.
Почему стоит посмотреть: если в "Извне" вас больше всего увлекала загадка города, из которого невозможно выбраться, этот сериал станет идеальной заменой. Здесь тоже царят странные правила, а за приветливыми улыбками жителей скрывается что-то очень нехорошее.
"Вейворд Пайнс": смотреть трейлер
"Шершни", 2021–2026
Жанр: психологический триллер, мистика, драма, ужасы.
IMDb: 7,7
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Самолет с женской школьной футбольной командой терпит крушение посреди дикой природы. Девушкам приходится выживать без помощи взрослых, еды и привычных правил цивилизации. И очень скоро становится ясно, что самая большая опасность может таиться не в лесу, а среди самих участниц команды.
Почему стоит посмотреть: здесь есть все, за что любят "Извне": изоляция, постоянное ощущение опасности, загадочные символы и намеки на сверхъестественное. А еще сериал прекрасно демонстрирует, как быстро цивилизованные люди могут забыть о морали, когда на ужин снова ничего нет.
"Шершни": смотреть трейлер
"Тьма", 2017–2020
Жанр: фантастика, мистика, детектив, триллер.
IMDb: 8,7
В небольшом немецком городке Винден бесследно исчезают дети. Поиски приводят местных жителей к загадочным пещерам, странным событиям и тайнам, связывающим несколько поколений семей. Впоследствии выясняется, что обычное исчезновение – лишь начало гораздо более масштабной истории.
Почему стоит посмотреть: если "Извне" заставлял ломать голову над каждой деталью, то "Тьма" вообще превратит ваш мозг в детективную доску с фотографиями и красными нитками. Здесь нет случайных мелочей, а каждый ответ порождает еще десяток вопросов.
"Тьма": смотреть трейлер
У нас для вас есть подборка мистических сериалов на вечер.
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