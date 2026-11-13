Если вы уже посмотрели "Очень странные дела": 5 мистических сериалов с не менее жутковатыми сюжетами

Сериал "Шершни" / Фото с сайта imdb
Призраки, загадочные исчезновения, магические ключи и существа, с которыми лучше никогда не сталкиваться. Если реальной жизни вам недостаточно для стресса, эти сериалы с удовольствием добавят немного сверхъестественного хаоса. Причем некоторые истории начинаются настолько невинно, что вы даже не заметите, когда обычная семейная драма превратится в настоящий кошмар.
"24 Канал" собрал пять мистических сериалов, в которых реальность постоянно граничит с чем-то непонятным. Здесь стоит бояться не только монстров, но и людей, которые слишком хорошо скрывают свои секреты.
популярные видео
"Ключи Локков", 2020–2022
Жанр: мистика, фэнтези, триллер
IMDb: 7,3
Количество сезонов: 3
После загадочного убийства отца трое детей семьи Локков вместе с матерью переезжают в старинное семейное поместье. Вскоре они находят странные ключи, каждый из которых обладает собственной магической силой. Один позволяет проникать в чужие мысли, другой – перемещаться между местами, а некоторые вообще лучше не трогать.
Почему стоит посмотреть: сериал сочетает в себе семейную драму, приключения и мрачное фэнтези. Здесь много загадок, неожиданных открытий и опасных существ. После просмотра даже обычная связка ключей будет казаться подозрительной.
"Ключи Локков": смотреть трейлер
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
"Уэнсдэй", 2022–по настоящее время
Жанр: мистика, детектив, черная комедия
IMDb: 8,0
Количество сезонов: 2
Уэнсдэй Аддамс поступает в академию, где учатся подростки со сверхъестественными способностями. Казалось бы, идеальное место для девушки, которая обожает все мрачное и ненавидит обычных людей. Но даже здесь Уэнсдэй находит себе проблемы. Рядом с академией начинают происходить загадочные убийства, а сама героиня обнаруживает в себе необычные способности и берется за опасное расследование.
Почему стоит посмотреть: Дженна Ортега создала одну из самых харизматичных героинь современного телевидения. Сериал привлекает готической атмосферой, черным юмором и детективной интригой. А еще здесь прекрасно доказывают, что плохое настроение может быть не недостатком характера, а стилем жизни.
"Уэнсдэй": смотреть трейлер
"Институт", 2025–настоящее время
Жанр: фантастика, мистика, психологический триллер
IMDb: 6,7
Количество сезонов: 2
12-летний гений Люк Эллис просыпается в незнакомом помещении и узнает, что оказался в загадочном учреждении. Здесь содержатся дети с необычными способностями – телепатией и телекинезом. Сотрудники института уверяют, что их деятельность преследует чрезвычайно важную цель. Однако методы воспитания больше напоминают жестокие эксперименты, чем заботу об одаренных детях.
Почему стоит посмотреть: экранизация романа Стивена Кинга сочетает в себе жуткую атмосферу, сверхъестественные способности и историю борьбы с жестокой системой. Особенно пугает мысль, что самыми опасными монстрами здесь могут оказаться обычные взрослые.
"Институт": смотреть трейлер
"Страшилки", 2023–2025
Жанр: мистика, приключения, ужасы
IMDb: 6,7
Количество сезонов: 2.
Группа подростков начинает расследовать загадочную смерть школьника, произошедшую несколько десятилетий назад. Вскоре они сталкиваются со сверхъестественными явлениями, странными предметами и жуткими существами, связанными с прошлым их городка. И чем глубже герои погружаются в историю, тем больше понимают: взрослые знают гораздо больше, чем рассказывают.
Почему стоит посмотреть: сериал основан на популярных книгах Роберта Лоуренса Стайна. Здесь есть загадочные проклятия, монстры и атмосфера классических подростковых ужасов. Идеальный вариант для тех, кто хочет немного побояться, но не готов после просмотра спать с включенным светом.
"Страшилки": смотреть трейлер
"Шершни", 2021–по настоящее время
Жанр: психологический триллер, мистика, ужасы
IMDb: 7,7
Количество сезонов: 3
Самолет с девичьей футбольной командой терпит крушение посреди дикой природы. Подростки остаются без еды, связи и надежды на скорое спасение. Сначала они пытаются выжить вместе. Но постепенно голод, страх и странные события превращают обычную команду во что-то гораздо более жуткое. Параллельно зрителям показывают взрослую жизнь тех, кому удалось выжить. И становится очевидно, что некоторые тайны лучше было навсегда оставить в лесу.
Почему стоит посмотреть: "Шершни" мастерски сочетают психологический хоррор, загадки и возможную мистику. Здесь невозможно до конца понять, столкнулись ли герои со сверхъестественными силами или просто постепенно теряют рассудок.
"Шершни": смотреть трейлер
Предлагаем вам подборку мистических сериалов на вечер, от которых по коже побегут мурашки.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии