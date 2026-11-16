Смелая, глубокая и всегда разная: 4 увлекательных фильма с Мэгги Джилленхол, которые стоит посмотреть

По этому случаю 24 Канал собрал яркие ленты, в которых снялась Джилленхол. Выбирайте фильм из списка и наслаждайтесь просмотром.

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"Секретарша" (2002)

Рейтинг IMDb: 7,0

После выхода из клиники застенчивая Ли Холлоуэй устраивается на работу секретаршей к строгому и несколько эксцентричному адвокату Эдварду Грею. Их рабочие отношения быстро перерастают в необычную и чувственную игру. Фильм оставляет после себя теплое и необычное ощущение принятия того, что даже самые странные люди способны найти друг друга.

"Секретарша": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты восхищаются смелым, остроумным сценарием и блестящей актерской игрой Мэгги Джилленхол. В то же время отдельные обозреватели считают, что провокационная тема фильма понравится далеко не каждому зрителю.

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"Темный рыцарь" (2008)

Рейтинг IMDb: 9,1

Бэтмен объединяет усилия с лейтенантом Джимом Гордоном и прокурором Харви Дентом, чтобы очистить Готэм от преступности. Однако на их пути появляется непредсказуемый гений хаоса Джокер. Фильм погружает зрителя в мрачный, напряженный мегаполис, где каждое решение обходится дорого. Масштабные экшн-сцены и саундтрек держат в напряжении до последней секунды и превращают супергеройскую историю в серьезный криминальный триллер.

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"Темный рыцарь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты называют картину эталоном супергеройского кино, хвалят режиссуру Кристофера Нолана и выдающуюся игру Хита Леджера. Критики сходятся во мнении, что картина выходит далеко за пределы развлекательного жанра и держит высокую планку.

"Сумасшедшее сердце" (2009)

Рейтинг IMDb: 7,2

57-летний кантри-музыкант Отис Блейк пытается спасти карьеру и побороть алкогольную зависимость. После знакомства с молодой журналисткой Джин он получает неожиданный шанс на новую жизнь. Фильм дарит зрителям ощущение надежды и показывает, как искренняя поддержка помогает человеку подняться с самого дна.

"Сумасшедшее сердце": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели высоко оценивают убедительный дуэт Джеффа Бриджеса и Мэгги Джилленхол, за который актриса получила номинацию на "Оскар".

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"Воспитательница" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,7

Воспитательница детского сада Лиза Спинелли обнаруживает у 5-летнего мальчика необычайный поэтический талант и настолько увлекается его даром, что начинает переступать все этические и законные границы. Этот драматический фильм оставляет сильное тревожное послевкусие и заставляет задуматься, где заканчивается искренняя забота о чужом таланте и начинается эгоизм.

"Воспитательница": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики называют роль Лизы одной из самых сильных в карьере Мэгги Джилленхол и отмечают режиссуру Сары Коланджело. Некоторые обозреватели отмечают неоднозначный финал, который может озадачить часть зрителей.

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