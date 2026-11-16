Смілива, глибока та завжди різна: 4 захопливі фільми з Меггі Джилленгол, які варті перегляду

Меггі Джилленгол у фільмі "Темний лицар" / Кадр зі стрічки
16 листопада свій 49-й день народження святкує Меггі Джилленгол. Вона давно закріпила за собою статус акторки, яка не боїться втілювати суперечливі образи на екрані.
З цієї нагоди 24 Канал зібрав яскраві стрічки, де зіграла Джилленгол. Обирайте фільм з переліку та насолоджуйтеся переглядом.
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"Секретарка" (2002)
Рейтинг IMDb: 7,0
Після виходу з клініки сором'язлива Лі Голловей влаштовується працювати секретаркою до суворого й дещо дивакуватого адвоката Едварда Грея. Їхні робочі стосунки швидко переростають у незвичну та чуттєву гру. Стрічка залишає після себе тепле та незвичне відчуття прийняття того, що навіть найдивніші люди здатні знайти одне одного.
"Секретарка": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти захоплюються сміливим, дотепним сценарієм і блискучою акторською грою Меггі Джилленгол. Водночас поодинокі оглядачі вважають, що провокаційна тема стрічки сподобається далеко не кожному глядачеві.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
"Темний лицар" (2008)
Рейтинг IMDb: 9,1
Бетмен об'єднує зусилля з лейтенантом Джимом Гордоном та прокурором Гарві Дентом, щоб очистити Ґотем від злочинності. Втім, на їхньому шляху з'являється непередбачуваний геній хаосу Джокер. Фільм занурює у похмурий, напружений мегаполіс, де кожне рішення має високу ціну. Масштабні екшн-сцени та саундтрек тримають у напрузі до останньої секунди й перетворюють супергеройську історію на серйозний кримінальний трилер.
"Темний лицар": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кіноексперти називають картину еталоном супергеройського кіно, хвалять режисуру Крістофера Нолана та видатну гру Гіта Леджера. Критики сходяться на думці, що стрічка виходить далеко за межі розважального жанру й тримає високу планку.
"Шалене серце" (2009)
Рейтинг IMDb: 7,2
57-річний кантрі-музикант Отіс Блейк намагається врятувати кар'єру та побороти алкогольну залежність. Після знайомства з молодою журналісткою Джин він отримує несподіваний шанс на нове життя. Фільм дарує глядачам відчуття надії та показує, як щира підтримка допомагає людині піднятися з самого дна.
"Шалене серце": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі високо оцінюють переконливий дует Джеффа Бріджеса та Меггі Джилленгол, за який акторка отримала номінацію на "Оскар".
"Вихователька" (2018)
Рейтинг IMDb: 6,7
Вихователька дитячого садка Ліза Спінеллі відкриває у 5-річного хлопчика надзвичайний поетичний талант і стає настільки одержимою його даром, що починає переходити всі етичні та законні межі. Цей драматичний фільм залишає сильний тривожний післясмак і змушує замислитися, де закінчується щира турбота про чужий талант і починається егоїзм.
"Вихователька": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes критики називають роль Лізи однією з найсильніших у кар'єрі Меггі Джилленгол та відзначають режисуру Сари Коланджело. Деякі оглядачі вказують на неоднозначний фінал, який може спантеличити частину аудиторії.
Нещодавно свій день народження святкував Джерард Батлер. З цієї нагоди ми опублікували добірку фільмів, де зіграв актор.
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