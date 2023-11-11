Люба из села: мэр Коломыи возмутился из-за карикатурного образа героини "Успеть до 30"

В сериале канала ТЕТ одна из главных героинь – Люба из Коломыи. Мэр города хочет извинений от создателей кино за обезображенный образ девушки "из деревни".

Богдан Станиславский возмутился образом жительницы Коломыи, созданной авторами сериала "Успеть до 30". Он заявил, что эта Люба "точно не из Коломыи".

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Мэр Коломыи возмущен сериалом "Успеть до 30"

Мэр города поддержал других коломыян, возмущенных героиней Любой в сериале. По его мнению, стоило сначала поинтересоваться реальной спецификой жизни в Коломне. Ведь там нет столько "низкосортных" и "русифицированных" особенностей, как это показано в сериале.

Полностью разделяю возмущение коломиян по поводу того, как в сериале "Успеть до 30" показали уроженку нашего города, которую по сценарию зовут Люба. Этот карикатурный, гротескный образ человека "из села", построенный на худших традициях изображения русской пропагандой украинцев, однозначно не соотносится с жителями Коломыи.

– считает Богдан Станиславский.

Мэр Коломыи готовит официальное обращение к телеканалу ТЕТ с требованием прощения. Он хотел остановить трансляцию этого сериала.

"От меня как от городского головы Коломыйской общины уже готовится официальное письмо к телеканалу ТЕТ и авторам сериала с требованием в кратчайшие сроки публично извиниться за искажение, стереотипизацию и унижение образа человека – уроженца нашего города. Также, по моему мнению, сериал должен быть исключен из интернет-сети и больше не транслироваться по телевидению. Критика в сторону заказчиков и авторов сериала вполне оправдана. Поэтому надеюсь на их скорую и правильную реакцию", – подытожил мэр города.



Люба из Коломыи / Коллаж Богдана Станиславского

О чем сериал "Успеть до 30"

"Успеть до 30" – украинский комедийный ситком. Главные героини устраивают челлендж за год до своего 30-летия. Они внезапно встречаются в Киеве после жизненных неудач и хотят радикально измениться к лучшему.

Главные роли исполняют актрисы Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал. К ним присоединилась Анастасия Остреинова (собственно исполняющая роль Любы из Коломыи) и Дмитрий Вивчарюк.