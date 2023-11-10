24 Канал расскажет об этом и нескольких других сериалах, которые в эти прохладные выходные вы сможете просмотреть вместе со всей семьей.

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"Первые дни"

Страна: Украина

Жанр: драма

1 ноября на Netflix вышел украинский сериал, снятый на основе реальных событий. В нем рассказывается об украинцах, оставшихся дома после начала полномасштабной войны.

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"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Девушка с сигаретой"

Страна: Индонезия

Жанр: драма

Талантливая мастерица бросает вызов традициям индонезийской сигаретной промышленности 1960-х годов. В это время начинается ее история любви и самопознания.

"Девушка с сигаретой": смотрите онлайн трейлер сериала

"Все тот незримый свет"

Страна: США

Жанр: драма, исторический, военный

Эту историческую драму украинцы чаще всего просматривали на Netflix на прошлой неделе. Сериал снят по мотивам бестселлера Энтони Дорра, получившего за это произведение Пулитцеровскую премию. По сюжету, в конце Второй мировой войны судьба сводит незрячую француженку и немецкого солдата.

"Все тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ферри"

Страна: Бельгия, Нидерланды

Жанр: драма

Ферри Боуману нужны деньги. Ему везет, когда после масштабного рейда освобождается место среди лучших дилеров Брабанта.

"Ферри": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кравец", 3 сезон

Страна: Турция

Жанр: драма

Известный портной Пеями шьет свадебное платье для невесты лучшего друга – Эсвет. Каждый из них скрывает свои секреты, которые вскоре перевернут их жизнь.

В 3 сезоне зрители увидят усиление чувств между Пеями и Эсветом. Тогда портной предстанет перед сложным выбором: любовь или дружба с ее женихом Димитрием.

"Портной" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Закат на продажу", 7 сезон

Страна: США

Жанр: реалити-шоу

Элитные агенты, входящие в "Оппенгайм групп", продают роскошную жизнь богатым покупателям из Лос-Анджелеса. У них множество влиятельных связей, а значит, впереди грандиозная драма.

"Закат на продажу" 7 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Ежедневная доза солнца"

Страна: Южная Корея

Жанр: драма

Новейшим на Netflix является сериал о медсестре психиатрического отделения, которая всячески пытается быть лучом света для тех, кто находится под ее опекой. Для этого девушке приходится преодолевать многие трудности.

"Ежедневная доза солнца": смотрите онлайн трейлер сериала