24 Канал расскажет об этом и нескольких других сериалах, которые в эти прохладные выходные вы сможете просмотреть вместе со всей семьей.
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"Первые дни"
Страна: Украина
Жанр: драма
1 ноября на Netflix вышел украинский сериал, снятый на основе реальных событий. В нем рассказывается об украинцах, оставшихся дома после начала полномасштабной войны.
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"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала
"Девушка с сигаретой"
Страна: Индонезия
Жанр: драма
Талантливая мастерица бросает вызов традициям индонезийской сигаретной промышленности 1960-х годов. В это время начинается ее история любви и самопознания.
"Девушка с сигаретой": смотрите онлайн трейлер сериала
"Все тот незримый свет"
Страна: США
Жанр: драма, исторический, военный
Эту историческую драму украинцы чаще всего просматривали на Netflix на прошлой неделе. Сериал снят по мотивам бестселлера Энтони Дорра, получившего за это произведение Пулитцеровскую премию. По сюжету, в конце Второй мировой войны судьба сводит незрячую француженку и немецкого солдата.
"Все тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ферри"
Страна: Бельгия, Нидерланды
Жанр: драма
Ферри Боуману нужны деньги. Ему везет, когда после масштабного рейда освобождается место среди лучших дилеров Брабанта.
"Ферри": смотрите онлайн трейлер сериала
"Кравец", 3 сезон
Страна: Турция
Жанр: драма
Известный портной Пеями шьет свадебное платье для невесты лучшего друга – Эсвет. Каждый из них скрывает свои секреты, которые вскоре перевернут их жизнь.
В 3 сезоне зрители увидят усиление чувств между Пеями и Эсветом. Тогда портной предстанет перед сложным выбором: любовь или дружба с ее женихом Димитрием.
"Портной" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
"Закат на продажу", 7 сезон
Страна: США
Жанр: реалити-шоу
Элитные агенты, входящие в "Оппенгайм групп", продают роскошную жизнь богатым покупателям из Лос-Анджелеса. У них множество влиятельных связей, а значит, впереди грандиозная драма.
"Закат на продажу" 7 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
"Ежедневная доза солнца"
Страна: Южная Корея
Жанр: драма
Новейшим на Netflix является сериал о медсестре психиатрического отделения, которая всячески пытается быть лучом света для тех, кто находится под ее опекой. Для этого девушке приходится преодолевать многие трудности.
"Ежедневная доза солнца": смотрите онлайн трейлер сериала