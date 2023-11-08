А какой фильм чаще всего просматривают украинцы и полный список популярных фильмов – узнайте дальше.

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Самые популярные фильмы на Netflix

В период с 30 октября по 5 ноября украинцы чаще всего пересматривали драму "Продавцы боли". Эта лента с Крисом Эвансом и Эмили Блант в главных ролях уже вторую неделю подряд находится в лидерах.

Бедная и амбициозная мать-одиночка получает выгодную работу в фармацевтической компании. Но насколько далеко она готова уйти, чтобы успешно продать новый обезболивающий препарат?

"Продавцы боли": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в Украине сейчас смотрят:

"Потерянный город", 2022 год;

"Запертая", 2023 год;

"Еж Соник 2", 2022 год;

"Скорая", 2022 год;

"Летние папы", 2023 год;

"Наяд", 2023 год;

"Пресмыкающиеся", 2023 год;

"Секреты домашних животных", 2016;

"Сталлоне", 2023 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

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Самые популярные сериалы на Netflix

Рейтинг сериалов на прошлой неделе возглавил 1 сезон новой драмы "Весь тот незримый свет". Этот сериал снят на основе бестселлера Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию. Согласно сюжету, в конце Второй мировой войны судьба сводит слепую француженку и немецкого солдата.

"Весь тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в Украине сейчас смотрят:

"Первые дни", 1 сезон;

"Падение дома Ашеров", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Жизнь на нашей планете", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Академия единорогов", 1 сезон;

"Бекхэм", минисериал;

"Тела", минисериал.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix