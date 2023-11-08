А какой фильм чаще всего просматривают украинцы и полный список популярных фильмов – узнайте дальше.
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Самые популярные фильмы на Netflix
В период с 30 октября по 5 ноября украинцы чаще всего пересматривали драму "Продавцы боли". Эта лента с Крисом Эвансом и Эмили Блант в главных ролях уже вторую неделю подряд находится в лидерах.
Бедная и амбициозная мать-одиночка получает выгодную работу в фармацевтической компании. Но насколько далеко она готова уйти, чтобы успешно продать новый обезболивающий препарат?
"Продавцы боли": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в Украине сейчас смотрят:
- "Потерянный город", 2022 год;
- "Запертая", 2023 год;
- "Еж Соник 2", 2022 год;
- "Скорая", 2022 год;
- "Летние папы", 2023 год;
- "Наяд", 2023 год;
- "Пресмыкающиеся", 2023 год;
- "Секреты домашних животных", 2016;
- "Сталлоне", 2023 год.
Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix
Самые популярные сериалы на Netflix
Рейтинг сериалов на прошлой неделе возглавил 1 сезон новой драмы "Весь тот незримый свет". Этот сериал снят на основе бестселлера Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию. Согласно сюжету, в конце Второй мировой войны судьба сводит слепую француженку и немецкого солдата.
"Весь тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала
Также в Украине сейчас смотрят:
- "Первые дни", 1 сезон;
- "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Жизнь на нашей планете", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Академия единорогов", 1 сезон;
- "Бекхэм", минисериал;
- "Тела", минисериал.
Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix