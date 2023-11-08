А какой фильм чаще всего просматривают украинцы и полный список популярных фильмов – узнайте дальше.

Тоже интересно 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

Самые популярные фильмы на Netflix

В период с 30 октября по 5 ноября украинцы чаще всего пересматривали драму "Продавцы боли". Эта лента с Крисом Эвансом и Эмили Блант в главных ролях уже вторую неделю подряд находится в лидерах.

Бедная и амбициозная мать-одиночка получает выгодную работу в фармацевтической компании. Но насколько далеко она готова уйти, чтобы успешно продать новый обезболивающий препарат?

"Продавцы боли": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в Украине сейчас смотрят:

  • "Потерянный город", 2022 год;
  • "Запертая", 2023 год;
  • "Еж Соник 2", 2022 год;
  • "Скорая", 2022 год;
  • "Летние папы", 2023 год;
  • "Наяд", 2023 год;
  • "Пресмыкающиеся", 2023 год;
  • "Секреты домашних животных", 2016;
  • "Сталлоне", 2023 год.


Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные сериалы на Netflix

Рейтинг сериалов на прошлой неделе возглавил 1 сезон новой драмы "Весь тот незримый свет". Этот сериал снят на основе бестселлера Энтони Дорра, получившего Пулитцеровскую премию. Согласно сюжету, в конце Второй мировой войны судьба сводит слепую француженку и немецкого солдата.

"Весь тот незримый свет": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в Украине сейчас смотрят:

  • "Первые дни", 1 сезон;
  • "Падение дома Ашеров", 1 сезон;
  • "Люпен", 3 сезон;
  • "Жизнь на нашей планете", 1 сезон;
  • "Люпен", 1 сезон;
  • "Люпен", 2 сезон;
  • "Академия единорогов", 1 сезон;
  • "Бекхэм", минисериал;
  • "Тела", минисериал.


Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix