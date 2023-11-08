А який фільм найчастіше переглядають українці та повний список популярних стрічок – дізнавайтеся далі.
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Найпопулярніші фільми на Netflix
У період з 30 жовтня по 5 листопада українці найчастіше переглядали драму "Продавці болю". Ця стрічка з Крісом Евансом та Емілі Блант у головних ролях вже другий тиждень поспіль перебуває в лідерах.
Бідна та амбітна мати-одиначка отримує вигідну роботу у фармацевтичній компанії. Але наскільки далеко вона готова піти, щоб успішно продати новий знеболювальний препарат?
"Продавці болю": дивіться онлайн трейлер фільму
Також в Україні зараз дивляться:
- "Загублене місто", 2022 рік;
- "Замкнена", 2023 рік;
- "Їжак Сонік 2", 2022 рік;
- "Швидка", 2022 рік;
- "Літні татусі", 2023 рік;
- "Наяд", 2023 рік;
- "Плазуни", 2023 рік;
- "Секрети домашніх тварин", 2016 рік;
- "Сталлоне", 2023 рік.
Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix
Найпопулярніші серіали на Netflix
Рейтинг серіалів минулого тижня очолив 1 сезон нової драми "Все те незриме світло". Цей серіал знятий на основі бестселера Ентоні Дорра, який здобув Пулітцерівську премію. Згідно з сюжетом, наприкінці Другої світової війни доля зводить незрячу француженку й німецького солдата.
"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також в Україні зараз дивляться:
- "Перші дні", 1 сезон;
- "Падіння дому Ашерів", 1 сезон;
- "Люпен", 3 сезон;
- "Життя на нашій планеті", 1 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Академія єдинорогів", 1 сезон;
- "Бекхем", мінісеріал;
- "Тіла", мінісеріал.
Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix