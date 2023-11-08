А який фільм найчастіше переглядають українці та повний список популярних стрічок – дізнавайтеся далі.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

У період з 30 жовтня по 5 листопада українці найчастіше переглядали драму "Продавці болю". Ця стрічка з Крісом Евансом та Емілі Блант у головних ролях вже другий тиждень поспіль перебуває в лідерах.

Бідна та амбітна мати-одиначка отримує вигідну роботу у фармацевтичній компанії. Але наскільки далеко вона готова піти, щоб успішно продати новий знеболювальний препарат?

"Продавці болю": дивіться онлайн трейлер фільму

Також в Україні зараз дивляться:

"Загублене місто", 2022 рік;

"Замкнена", 2023 рік;

"Їжак Сонік 2", 2022 рік;

"Швидка", 2022 рік;

"Літні татусі", 2023 рік;

"Наяд", 2023 рік;

"Плазуни", 2023 рік;

"Секрети домашніх тварин", 2016 рік;

"Сталлоне", 2023 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

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Найпопулярніші серіали на Netflix

Рейтинг серіалів минулого тижня очолив 1 сезон нової драми "Все те незриме світло". Цей серіал знятий на основі бестселера Ентоні Дорра, який здобув Пулітцерівську премію. Згідно з сюжетом, наприкінці Другої світової війни доля зводить незрячу француженку й німецького солдата.

"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також в Україні зараз дивляться:

"Перші дні", 1 сезон;

"Падіння дому Ашерів", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Життя на нашій планеті", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Люпен", 2 сезон;

"Академія єдинорогів", 1 сезон;

"Бекхем", мінісеріал;

"Тіла", мінісеріал.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix