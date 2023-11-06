Читайте в материале 24 Канала о реакциях зрителей, распавшихся в противоречивых отзывах. Многие украинцы обвинили сериал в неправдивости и высказали стыд за его содержание, но есть и такие зрители, которые просматривали ленту со слезами на глазах.
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В сети раскритиковали сериал "Первые дни"
В частности, украинская волонтер под псевдонимом "лучанка" опубликовала ряд эмоциональных твитов, в которых выразила свое глубокое недовольство от содержания сериала. Остальные пользователи сети также выразили критику.
Сгорели с первых секунд сериала "Первые дни". Это ужас,
– написала волонтер.
Она вспомнила, какими на самом деле были первые дни полномасштабного вторжения в столице: пробки на дорогах, паника, постоянные взрывы, тревога и страх. Впрочем, по ее словам, в сериале была изображена совсем другая, более положительная картина.
"Они показывают Ирпень, первые дни вторжения, с мобильной связью, свободной и целой дорогой в Киев. С одним взрывом в день, который вынес просто окна в доме. У них за всю ночь никакого взрыва не было. А утром все спокойно сидят" в доме пьют кофе. Кто пустил это на Netflix?", – эмоционально выразилась "лучанка".
По словам волонтера, создатели сериала передали лишь 0,5 процентов из того, что происходило на самом деле. По ее мнению, этот вопрос не в том, чтобы "не травмировать зрителей", а в том, что таким образом умаляют и делают менее значимым все то, через что пришлось пройти украинцам.
Более того, "лучанка" возмущена по поводу того, что этот сериал будут показывать за границей и считает, что транслировать ленту, где так много лжи, будет неправильно.
Мне так больно и стыдно, что это сняли и будут показывать по Европе. Мне стыдно перед всеми, кто правда пережил оккупацию, у кого погибли близкие, кто был под обстрелами. Это тупо плевок в них. Это ужас. Какое там российское ИПСО, если наши режиссеры постарались лучше,
– добавила волонтер.
Украинцы вслед за волонтером также раскритиковали ленту:
- "Вспомнила тот случай, когда люди на лодках убегали через Днепр и их просто расстреляли. В одной из лодок была бабушка с внуком, ее тело нашли быстро, а мальчика долго искали, надеялись, что спасся, но нет. Столько было ужасных трагедий на Киевщине".
- "Это просто высмеивание. Издевательство над людьми, мало того что это за наши налоги, да еще такое дерьмо, которое работает против нас в Европе. Мы уже информационно проигрываем России. А так еще и помогаем им".
- "Какая дура. Как это можно было бросить в релиз? Стыд, просто срам".
- "Тупо гениальная пропаганда обесценивания того ужаса и отбеливания этих извергов".
В сети также есть положительные отзывы о сериале "Первые дни"
Несмотря на острую критику многих зрителей, есть украинцы, которые отреагировали на ленту по-другому, выразив мнение о том, что такие кинокартины сегодня крайне необходимы для нас и наших потомков, чтобы не забывали, кто наш враг. Что пишут зрители в сети:
- "Очень нужен фильм для мира! И для наших потомков нынешних и будущих. Чтобы помнили, кто наш враг!".
- "Пережила еще раз...больно, но мир должен видеть, почувствовать и пропустить через себя, чтобы понять, что это новая война, а не конфликт...как это называет ООН".
- "Очень близко и знакомо. Первые дни были самые страшные, сейчас уже столько всего насмотрелись и натерпелись, что перестали бояться. Просто верим и ждем победы".
- "Очень важно, чтобы весь мир это увидел, почувствовал, пропустил через себя, свои нервы и кровь... Художественный жанр в этом поможет. Как же это тяжело для нас... Война продолжается! Каждый день калечит судьбы, тела и сознание множества украинцев, разрушает мечты, дома, уносит жизнь. Огласка должна продолжаться всеми возможными способами!".
О чем сериал "Первые дни"
Весть о начале полномасштабной войны находит героев историй врасплох. Киевский беспризорник теперь хочет помогать в ТРО, но не имеет необходимых документов. Известный артист отказывается покидать столицу и выбирает одинокую жизнь без помощников. Женщина вместе с двумя своими детьми и двумя мужчинами (бывшим и нынешним) вынуждена проживать в однокомнатной квартире. Десять смотрителей частного зоопарка в условиях оккупации пытаются спасти сотни животных. Немец приезжает, чтобы забрать свою девушку из Киева, но она отказывается покинуть страну, а мальчик Егор преодолевает свои страхи перед обстрелами благодаря компьютерной игре и своему воображению, – все эти люди пережили ужас войны в первые дни по-своему.
"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала