Читайте в материале 24 Канала о реакциях зрителей, распавшихся в противоречивых отзывах. Многие украинцы обвинили сериал в неправдивости и высказали стыд за его содержание, но есть и такие зрители, которые просматривали ленту со слезами на глазах.

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В сети раскритиковали сериал "Первые дни"

В частности, украинская волонтер под псевдонимом "лучанка" опубликовала ряд эмоциональных твитов, в которых выразила свое глубокое недовольство от содержания сериала. Остальные пользователи сети также выразили критику.

Сгорели с первых секунд сериала "Первые дни". Это ужас,

– написала волонтер.

Она вспомнила, какими на самом деле были первые дни полномасштабного вторжения в столице: пробки на дорогах, паника, постоянные взрывы, тревога и страх. Впрочем, по ее словам, в сериале была изображена совсем другая, более положительная картина.

"Они показывают Ирпень, первые дни вторжения, с мобильной связью, свободной и целой дорогой в Киев. С одним взрывом в день, который вынес просто окна в доме. У них за всю ночь никакого взрыва не было. А утром все спокойно сидят" в доме пьют кофе. Кто пустил это на Netflix?", – эмоционально выразилась "лучанка".

По словам волонтера, создатели сериала передали лишь 0,5 процентов из того, что происходило на самом деле. По ее мнению, этот вопрос не в том, чтобы "не травмировать зрителей", а в том, что таким образом умаляют и делают менее значимым все то, через что пришлось пройти украинцам.

Более того, "лучанка" возмущена по поводу того, что этот сериал будут показывать за границей и считает, что транслировать ленту, где так много лжи, будет неправильно.

Мне так больно и стыдно, что это сняли и будут показывать по Европе. Мне стыдно перед всеми, кто правда пережил оккупацию, у кого погибли близкие, кто был под обстрелами. Это тупо плевок в них. Это ужас. Какое там российское ИПСО, если наши режиссеры постарались лучше,

– добавила волонтер.

Украинцы вслед за волонтером также раскритиковали ленту:

"Вспомнила тот случай, когда люди на лодках убегали через Днепр и их просто расстреляли. В одной из лодок была бабушка с внуком, ее тело нашли быстро, а мальчика долго искали, надеялись, что спасся, но нет. Столько было ужасных трагедий на Киевщине".

"Это просто высмеивание. Издевательство над людьми, мало того что это за наши налоги, да еще такое дерьмо, которое работает против нас в Европе. Мы уже информационно проигрываем России. А так еще и помогаем им".

"Какая дура. Как это можно было бросить в релиз? Стыд, просто срам".

"Тупо гениальная пропаганда обесценивания того ужаса и отбеливания этих извергов".

В сети также есть положительные отзывы о сериале "Первые дни"

Несмотря на острую критику многих зрителей, есть украинцы, которые отреагировали на ленту по-другому, выразив мнение о том, что такие кинокартины сегодня крайне необходимы для нас и наших потомков, чтобы не забывали, кто наш враг. Что пишут зрители в сети:

"Очень нужен фильм для мира! И для наших потомков нынешних и будущих. Чтобы помнили, кто наш враг!".

"Пережила еще раз...больно, но мир должен видеть, почувствовать и пропустить через себя, чтобы понять, что это новая война, а не конфликт...как это называет ООН".

"Очень близко и знакомо. Первые дни были самые страшные, сейчас уже столько всего насмотрелись и натерпелись, что перестали бояться. Просто верим и ждем победы".

"Очень важно, чтобы весь мир это увидел, почувствовал, пропустил через себя, свои нервы и кровь... Художественный жанр в этом поможет. Как же это тяжело для нас... Война продолжается! Каждый день калечит судьбы, тела и сознание множества украинцев, разрушает мечты, дома, уносит жизнь. Огласка должна продолжаться всеми возможными способами!".

О чем сериал "Первые дни"

Весть о начале полномасштабной войны находит героев историй врасплох. Киевский беспризорник теперь хочет помогать в ТРО, но не имеет необходимых документов. Известный артист отказывается покидать столицу и выбирает одинокую жизнь без помощников. Женщина вместе с двумя своими детьми и двумя мужчинами (бывшим и нынешним) вынуждена проживать в однокомнатной квартире. Десять смотрителей частного зоопарка в условиях оккупации пытаются спасти сотни животных. Немец приезжает, чтобы забрать свою девушку из Киева, но она отказывается покинуть страну, а мальчик Егор преодолевает свои страхи перед обстрелами благодаря компьютерной игре и своему воображению, – все эти люди пережили ужас войны в первые дни по-своему.

"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала