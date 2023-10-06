24 Канал собрал знаменитых актеров, за всю свою карьеру получивших несколько Оскаров. Сейчас они считаются одними из величайших мастеров игры в истории кино.

Интересно Для любящих азарт и приключения: 4 фильма, в которых показали реальные казино

Кэтрин Гепберн

Карьера величайшей актрисы длилась 73 года. Ее 12 раз номинировали на Оскар – 4 раза знаменитости удалось завоевать золотую статуэтку в номинации "Лучшая актриса". Ее рекорд не удалось побить любому другому актеру.



Кэтрин Гепберн / Фото из Википедии

Мерил Стрип

Американскую актрису называют одним из лучших актеров современности. За свою многолетнюю работу в кино она получила три Оскара, номинировали ее более 20 раз. Мерил Стрип безупречно приспосабливается к любой роли.



Мерил Стрип / Фото из фан-аккаунта

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Джек Николсон

Актера и режиссера номинировали на Оскар около 12 раз, но из них он получил 3 статуэтки. Николсон играет в кино с 1960-х годов и успел сыграть роли в легендарных фильмах. Больше всего его знают по роли в фильме "Сияние".



Джек Николсон / Фото Vogue

Уолтер Бреннан

Актер тоже 3 раза выиграл Оскар. Он стал работать актером с 15 лет. Бреннан – первый актер, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана. Актер скончался в 1974 году.



Уолтер Бреннан / Фото из Википедии

Кейт Бланшетт

Австралийская актриса получила 2 Оскара за фильмы "Авиатор" и "Жасмин". Она продолжает активно сниматься в фильмах, и каждая лента с ее участием преуспевает. И неважно, будь то комедия, боевик или экспериментальное кино.



Кейт Бланшетт / Фото из инстаграма Sams Arifin