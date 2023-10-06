24 Канал зібрав знаменитих акторів, які за всю свою кар'єру отримали кілька Оскарів. Зараз вони вважаються одними з найвидатніших майстрів гри в історії кіно.

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Кетрін Гепберн

Кар'єра видатної акторки тривала 73 роки. Її 12 разів номінували на Оскар – 4 рази знаменитості вдалося здобути золоту статуетку у номінації "Найкраща акторка". Її рекорд не вдалося побити будь-якому іншому актору.



Кетрін Гепберн / Фото з Вікіпедії

Меріл Стріп

Американську акторку називають однією з найкращих акторів сучасності. За свою багаторічну роботу в кіно вона отримала три Оскари, хоч номінували її понад 20 разів. Меріл Стріп бездоганно пристосовується до будь-якої ролі.



Меріл Стріп / Фото з фан-акаунту

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Джек Ніколсон

Актора й режисера номінували на Оскар близько 12 разів, та з них він отримав 3 статуетки. Ніколсон грає у кіно з 1960-х років та встиг зіграти ролі у легендарних стрічках. Найбільше його знають за роллю у фільмі "Сяйво".



Джек Ніколсон / Фото Vogue

Волтер Бреннан

Актор також 3 рази виграв Оскар. Він почав працювати актором з 15 років. Бреннан – перший актор, який отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану. Актор помер у 1974 році.



Волтер Бреннан / Фото з Вікіпедії

Кейт Бланшетт

Австралійська акторка отримала 2 Оскари за фільми "Авіатор" та "Жасмин". Вона продовжує активно зніматися у фільмах, і кожна стрічка з її участю здобуває успіх. І неважливо, чи це комедія, бойовик, чи експериментальне кіно.



Кейт Бланшетт / Фото з інстаграму Sams Arifin