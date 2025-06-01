За яркой улыбкой и образом блондинки в воздушном платье скрывалась умная и ранимая женщина. По случаю ее дня рождения Кино 24 собрал малоизвестные факты о Мэрилин, которые вы могли не знать.

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Малоизвестные факты о Мэрилин Монро

Мэрилин Монро – не ее настоящее имя

Актриса родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. При рождении ее зарегистрировали как Норма Джин Мортенсон. Впрочем, уже в Голливуде, будущей звезде предложили взять сценический псевдоним – Мэрилин Монро.

Актриса заикалась

В детстве Монро начала заикаться после серьезных психологических потрясений. И хотя ей удалось справиться с ними, заикание все же частично возвращалось в моменты сильного стресса, особенно на съемочной площадке. Ее знаменитое медленное, чувственное произношение с паузами на самом деле возникло как техника для контроля своей речи.

Мэрилин имела высокий IQ

В отличие от образа "глупой блондинки", который ей приписывали в кино, Мэрилин была чрезвычайно умной. По некоторым источникам, ее IQ достигал более 160. Этот результат считается выше показателей большинства людей. Кроме этого, известно, что Монро имела глубокий интерес к искусству, литературе, философии и психологии.

Отметим, что сегодня свой день рождения также празднует немецкая модель Хайди Клум. По этому случаю мы подготовили подборку неожиданных ролей звезды, о которых мало кто знает.

Монро имела огромную коллекцию книг

В ее личной библиотеке было более 400 книг. Среди них произведения Достоевского, Фрейда, Фицджеральда, Камю, Джойса, Милтона, Уитмена и других. Если книга заинтересовывала Мэрилин с первых строк, то актриса сразу же покупала ее и продолжала прочтение.

Она жила в детских домах и приемных семьях

Из-за психической болезни матери, а именно параноидальной шизофрении, маленькая Норма Джин провела большую часть детства в приемных семьях и детских домах. Более того, в 16-летнем возрасте ей пришлось выйти замуж за своего соседа Джеймса Догерти, чтобы избежать возвращения в приют.

Монро основала собственную кинокомпанию

В 1955 году Мэрилин разорвала контракт со студией 20th Century Fox, которая давала ей только роли секс-символов. Вместо этого актриса решила создать собственную компанию – Marilyn Monroe Productions, что стало революционным поступком для женщины того времени. Ее целью было получить более интересные роли и больше свободы в выборе проектов. Правда, компания выпустила только один фильм – "Принц и танцовщица", где Монро сыграла с Лоуренсом Оливье.

Борьба с эндометриозом

Мэрилин страдала из-за гинекологического заболевания, которое вызывало выкидыши и хронические боли. В связи с этим, актриса не могла иметь детей, о чем очень сильно жалела. Ее физическая боль была частой причиной срывов, опозданий и пропусков съемок, что приводило к конфликтам с режиссерами и студиями.

Актриса приняла иудаизм

В 1956 году Мэрилин вышла замуж за драматурга Артура Миллера, который происходил из состоятельной еврейской семьи. Монро хотела продемонстрировать уважение к своему партнеру, поэтому приняла иудаизм. Что интересно, свадьба влюбленных прошла в еврейском стиле в Нью-Йорке.

В ее квартире обнаружили незавершенные стихи и дневники

После смерти Монро в 1962 году среди ее вещей нашли рукописные заметки, стихи, философские размышления и дневники. В этих текстах говорится о ее чувстве одиночества и стремлении найти смысл жизни. Часть из них опубликовали в книге Fragments: Poems, Intimate Notes, Letters в 2010 году.

Монро страдала от бессонницы

У Мэрилин были серьезные проблемы со сном, которые сопровождали ее всю жизнь. Из-за этого она принимала сильные снотворные препараты, часто смешивая их с алкоголем. Однако впоследствии эта привычка стала фатальной. Ведь по официальной версии причиной смерти Монро считается передозировка снотворным.