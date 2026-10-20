Как сообщает NewsNation, 56-летний лауреат "Оскара" Мэттью Макконахи вполне способен стать президентом США. По крайней мере, так считает бывший сенатор Джо Манчин, который публично поддержал его возможные политические амбиции.

Все началось с шестиминутного видео, которое актер опубликовал в социальной сети X накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

В обращении Макконахи призвал американцев обратить внимание на независимых кандидатов, не принадлежащих к двум основным политическим партиям. Сам актер подчеркнул, что не поддерживает ни одного конкретного политика или партию, а выступает за справедливость и реалистичный подход к политике. И именно поэтому бывший сенатор заявил, что видит в голливудской звезде потенциал для политической карьеры на самом высоком уровне.

Он умный, харизматичный, умеет общаться. У него есть все качества, необходимые для объединения страны, – отметил Манчин.

Более того, политик заверил, что поддержал бы Макконаги на 1000%, если бы тот решил баллотироваться.

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Действительно ли актер хотел бы стать президентом?

Интересно, что политика для Макконаги – вовсе не новое увлечение. Еще в 2021 году звезда серьезно рассматривал возможность баллотироваться на пост губернатора Техаса. Однако в итоге передумал, решив сосредоточиться на других проектах.

Ранее мы показывали, как сейчас выглядит сын Мэттью Макконахи, который заметно повзрослел.