Как сообщает 24 Канал, его мама, Камила Алвес Макконахи, в свое время работала моделью. Так что парню не приходится выбирать, по чьим стопам идти – можно сразу по обоим.

22 сентября 18-летний Леви вышел на подиум Vogue World в Милане, который в этом году прошел в знаменитой Галерее Витторио Эмануэле II. Для своего первого опыта на подиуме ему достался далеко не скромный образ – парень представлял Prada.

В Vogue Italia также заметили очевидное сходство Леви с отцом и даже сравнили его с образом Макконахи в романтической комедии "Как избавиться от парня за 10 дней".

В моде он уже не совсем новичок

Называть Леви абсолютным дебютантом модной индустрии все же не стоит. Еще в 2025 году он появился в кампании Dior Homme, а также посетил мужской показ Dior в Париже. Однако Vogue World в Милане стал именно его первым выходом на подиум в качестве модели.

К тому же интересы сына Макконахи не ограничиваются модой. Леви уже успел попробовать себя и в кино. Он дебютировал как актер в триллере "Потерянный автобус", где снялся вместе со своим отцом. Сам парень ранее признавал, что известная фамилия создает дополнительное давление, поэтому хочет доказать, что получает роли не только благодаря семье.

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