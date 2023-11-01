Не только Мэттью Перри: кто из актеров сериала "Друзья" умер и что объединяет их

Известие о смерти актера Мэттью Перри, популярного своей ролью Чендлера в известном на весь мир ситкоме "Друзья", вызвало шок среди поклонников комедийного сериала. Впрочем, он не единственный актер этого проекта, покинувший этот мир преждевременно.

Многие актеры, ставшие любимцами зрителей в сериале "Друзья", сталкивались со сложностями, связанными с серьезными болезнями и непростыми жизненными обстоятельствами. Поэтому на сайте 24 Канала узнайте больше о том, что объединяет их истории.

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Мэтью Перри

Актера, исполнявшего роль Чендлера, мужа Моники, на днях нашли мертвым в его джакузи. Врачи предполагают, что Мэттью Перри погиб из-за остановки сердца, но обстоятельства его смерти еще расследуются.

В течение многих лет актер боролся со своей наркотической зависимостью, но в его доме не обнаружили запрещенных веществ и подтвердили, что Мэттью умер не от таблеток. Смерть актера до сих пор остается загадкой с разными теориями, одна из которых указывает на возможное самоубийство.

Джеймс Майкл Тайлер

Актер, исполнявший роль молчаливого бариста Гюнтера, очень выделялся среди второстепенных персонажей в сериале. В 2021 году он скончался от рака простаты. Перед своей смертью он призвал мужчин начинать периодические медицинские обследования уже с 40 лет, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Стэн Кирш

Актер, известный своей ролью малолетнего Итана, бойфренда Моники, решил покончить с собой, когда ему был 51 год. 11 января 2020 года его обнаружили мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Смерть Кирша была признана самоубийством, но мотивы этого поступка остаются неизвестными общественности.

Макс Райт

Исполнитель роли Терри, руководивший кафе, откуда уволили Фиби, и известный как звезда сериала "Альф", умер в возрасте 75 лет из-за рецидива лимфомы, с которой он непрерывно боролся в течение почти 25 лет. Талантливого актера не стало в 2019 году.

Мэри Пэт Глисон

Забавная медсестра, появлявшаяся в кадре всего несколько раз, но запомнившаяся фанатам, умерла в 70 лет из-за онкологического заболевания. За десятилетие работы в кино она создала себе амплуа недовольных женщин, комически играющих свое раздражение и сарказм.



Мэри Пэт Глисон в сериале "Друзья" / Warner Bros. Television