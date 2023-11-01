Багато акторів, які стали улюбленцями глядачів у серіалі "Друзі", стикалися зі складностями, пов'язаними зі серйозними хворобами та непростими життєвими обставинами. Тож на сайті 24 Каналу дізнайтеся більше про те, що об'єднує їхні історії.

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Меттью Перрі

Актора, який виконував роль Чендлера, чоловіка Моніки, днями знайшли мертвим у його джакузі. Лікарі наразі припускають, що Меттью Перрі загинув через зупинку серця, але обставини його смерті ще розслідуються.

Протягом багатьох років актор боровся зі своєю наркотичною залежністю, але в його домі не виявили заборонених речовин, тож підтвердили, що Меттью помер не від таблеток. Смерть актора досі залишається загадкою з різними теоріями, одна з яких вказує на можливе самогубство.

Джеймс Майкл Тайлер

Актор, який виконував роль мовчазного баристи Гюнтера, дуже виділявся серед другорядних персонажів у серіалі. У 2021 році він помер від раку простати. Перед своєю смертю він закликав чоловіків розпочинати періодичні медичні обстеження вже з 40 років, щоб запобігти подібним ситуаціям.

Стен Кірш

Актор, який відомий своєю роллю малолітнього Ітана, бойфренда Моніки, вирішив вкоротити собі віку, коли йому був 51 рік. 11 січня 2020 року його знайшли мертвим у власному будинку в Лос-Анджелесі. Смерть Кірша була визнана самогубством, але мотиви цього вчинку залишаються невідомими громадськості.

Макс Райт

Виконавець ролі Террі, який керував кав'ярнею, звідки звільнили Фібі, і відомий як зірка серіалу "Альф", помер у віці 75 років через рецидив лімфоми, з якою він безперервно боровся протягом майже 25 років. Талановитого актора не стало у 2019 році.

Мері Пет Глісон

Кумедна медсестра, яка з'являлася в кадрі всього кілька разів, але запам'яталася фанатам, померла в 70 років через онкологічне захворювання. За десятиліття роботи в кіно вона створила собі амплуа невдоволених жінок, які комічно відіграють своє роздратування та сарказм.



Мері Пет Глісон у серіалі "Друзі" / Warner Bros. Television