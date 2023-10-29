Не только "Друзья": 5 лучших фильмов и сериалов с Мэтью Перри

Весь мир шокировала новость о внезапной смерти известного актера Мэтью Перри. Он стал безумно популярным благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья". Однако Мэтью также снялся во многих других достойных внимания фильмах.

Первый актерский опыт пришел к мальчику, когда он был в седьмом классе. Тогда Мэтью начал брать уроки актерского мастерства и играл в школьных представлениях, передает 24 Канал.

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В 1994 году к Мэттью пришел настоящий успех – он прошел отбор в телесериал "Друзья", где получил роль Чендлера Бинга. Сериал стал одним из самых успешных в США. Ко всем шести "друзьям" пришли слава и популярность.

Однако этот сериал был не единственным успешным ситкомом в карьере Мэтью. Актер также был занят во многих популярных фильмах, где сыграл главную роль.

5 лучших фильмов и сериалов с Мэтью Перри

"Девять ярдов"

Год: 2000

Жанр: комедия

Николас Озерански (который сыграл Мэтью Перри) владеет собственным стоматологическим кабинетом и имеет кучу личных неурядиц. Главный герой сталкивается с новой проблемой – в дом по соседству въезжает известный киллер "Тюльпан". Жена подговаривает Оза сдать киллера, а сама пытается заказать мужчину.

Сам того не желая, Оз оказывается в центре не только криминальной разборки, но и любовного многоугольника, из которого не так просто выбраться.

"Девять ярдов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Почти герои"

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Год: 1998

Жанр: комедийный приключенческий вестерн

Это веселая комедия, сочетающая в себе непристойный юмор с трогательными моментами. В сюжете двое неуклюжих исследователей, Бартоломью Хант и Лесли Эдвардс (которого сыграл Мэтью Перри), отправляются в опасное путешествие, чтобы стать первыми людьми, достигшими северо-запада Тихого океана.

Однако дуэт сталкивается с многочисленными препятствиями – от непокорных туземцев до коварной местности. На пути они встречают эксцентричных персонажей. Это стало незабываемым путешествием через американскую границу.

"Почти герои": смотрите онлайн трейлер фильма (на русском)

"Дураки всегда спешат"

Год: 1997

Жанр: романтическая комедия

Сюжет фильма основан на отношениях двух молодых людей, которых судьба свела случайно. Алекс (Мэтью Перри) – молодой инженер, работающий в успешной компании, получает заказы на строительство ночного клуба в Лас-Вегасе. В один из вечеров в баре случайно знакомится с привлекательной девушкой Изабель.

Не рассчитывая на что-нибудь серьезное, они проводят ночь вместе. На утро Алекс с грустью замечает, что девушка ушла. Но три месяца спустя она неожиданно появилась на пороге его дома, сообщая о беременности. Алекс вынужден жениться, и после этого начинается самое интересное.

"Дурни всегда спешат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Танго втроем"

Год: 1999

Жанр: комедия, мелодрама

Два друга-архитектора Питер Стейнберг и Оскар Новак (Мэтью Перри) попадают в неудобную ситуацию, когда на собеседовании их принимают за гей-пару. Но в результате это сыграло им на руку – ревнивый босс берет их на работу, думая, что его любовнице Эмми ничто не угрожает.

Более того – Ньюман поручает Оскару присматривать за девушкой. Молодой архитектор влюбляется в Эмми, но та уверена, что он гей. В скором времени о его "нетрадиционной" ориентации сообщают все газеты. Как ему признаться в своих чувствах, чтобы не подставить друга и не потерять работу?

"Танго втроем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клан Кеннеди: после Камелота"

Год: 2017 (мини-сериал)

Жанр: драма, исторический

Сериал – продолжение популярной исторической драмы о семействе Кеннеди. События разворачиваются в 1968 году, а в центре сюжета - бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, которая после убийства мужчины пытается найти новый смысл жизни.

Она повторно выходит замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса, но американская политика неохотно отпускает Жаклин. Она продолжает находиться в центре внимания медиа, а семья Кеннеди – в центре политической жизни.

"Клан Кеннеди: после Камелота": смотрите онлайн трейлер фильма

Он также снялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как "Лестница в небеса", "Кто здесь главный", "Беверли Хиллз 90210".

Другие популярные фильмы, в которых сыграл Мэтью Перри:

"Малыш" (2000)

"Мошенники" (2002)

"Западное крыло" (2003)

"Клиника" (2004)

"Команда из штата Индиана 2" (2005)

"Студия 60 на Сансет-Стрип" (2006 – 2007)

"Конец Стива" (2008)

"Снова 17" (2009)

"Детская больница" (2011)

"Хорошая жена" (2012)

"Город хищниц" (2014)

"Странная парочка" (2015 – 2017)

"Хорошая борьба" (2017)

Добавим, что в 2003 и 2004 годах Мэттью был номинирован на премию "Эмми" как лучший приглашенный актер драмы за свою эпизодическую роль в "Западном крыле".